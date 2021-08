Auf Reddit ist momentan wieder eine virale Diskussion im Gange. Diesmal sind es Schönheitsideale, die im Fokus stehen. Es geht darum, was Männer attraktiv finden, obwohl es nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht. Und wir feiern sie dafür!

Hier sind einige Dinge dabei, die euch vielleicht wundern werden.

Attraktive Dinge, die nicht zu Schönheitsidealen zählen

Wir sind uns alle einig, dass Schönheitsideale ein Update brauchen und wir uns ihnen nicht unterordnen wollen. Eine Diskussion auf Reddit dreht sich derzeit genau darum: Dinge, die Personen attraktiv finden, obwohl sie eben genau das Gegenteil von unseren Schönheitsnormen sind. Manchmal sind es offenbar die kleinen Makel, die Menschen besonders schön an uns finden. Viele Kommentare auf Reddit lassen uns deshalb positiv gestimmt zurück, denn für ihre Vorlieben kriegen die meisten sehr viel Zustimmung. Schönheit liegt also tatsächlich einfach nur im Auge des Betrachters.

Diese Dinge wirken attraktiver als wir dachten:

1. Augenringe

“Dunkle Augenringe. Besonders, wenn sie mit dunklen, buschigen Augenbrauen und hellen Augen kombiniert sind”, findet Infinite-Furiosa besonders attraktiv.

“Ich habe mich mit anderen Männern darüber unterhalten und sie haben mir alle zugestimmt. Ich glaube die ‘Unattraktiv-Verbindung” wurde von der Beauty-Industrie ins Leben gerufen […]”, erklärt er weiter.

2. Lachfalten an den Augen

“Lachfalten um die Augen. Ich weiß, dass Falten nicht attraktiv sein sollen, aber ich finde sie einfach so liebenswert”, schreibt Matchmaker4180.

3. Ein weicher Bauch

“Ein weicher Bauch”, so Melon-Cola. Ein Bauch, der eben nicht mit definierten Bauchmuskeln durchsetzt ist.

4. Überbiss

“Ein kleiner Überbiss gibt einem das süßeste Lächeln”, schreibt SydneyPigdog.

“Ich stimme dir vollkommen zu. Das wollte ich auch sagen, aber ich wusste nicht, wie ich es beschreiben soll”, elplatano518.

5. Große Nasen

“Ich bin verrückt nach Frauen mit einer großen Nase”, sagt cyainanotherlifebro

6. Körperbehaarung

“Mädels mit Körperbehaarung an den Beinen, Armen und am Bauch. Auch breite, dichte und dunkle Augenbrauen. Sogar süße Monobrauen”, so jekillhyde.

“Oh ja! Dunkle Körperbehaarung auf Frauenkörper treibt mich in den Wahnsinn. Es ist schwer Frauen zu finden, die sich noch nicht alles weg gelasert haben”, erklärt ChalupaKnight.