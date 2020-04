Sich jemandem zu öffnen und zu vertrauen, fällt uns allen schwer. Doch es gibt manche Menschen, die kaum jemanden in ihr Leben lassen und nur oberflächliche Freundschaften zulassen. Denn sie haben große Vertrauensprobleme. Und das hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen trauen einfach niemandem.

Jungfrau

Nach Außen gibt sich die Jungfrau stets selbstsicher und total offen. Doch in Wahrheit traut sie so gut wie niemandem und sieht in allem und jedem etwas Negatives. Das liegt vor allem daran, dass sie Angst davor hat, Menschen, die sie liebt und die ihr ans Herz gewachsen sind, zu verlieren. Und genau deshalb traut sie nur sehr wenigen. Es dauert lange, bis man wirklich zu ihr durchdringt.

Widder

Auch der Widder zählt zu jenen Sternzeichen, die einfach niemandem trauen. Sobald er verletzt wird, kann er nur sehr schwer wieder Vertrauen aufbauen. Seine Vergangenheit hat ihn geprägt und die Angst vor dem Schmerz ist nun einfach zu groß. Deshalb hat der Widder auch eine Mauer rund um sich aufgebaut und durch die lässt er so gut wie niemanden durch.

Steinbock

Dem Steinbock fällt es ebenfalls schwer anderen Menschen zu trauen. Es wirkt oft so, als hätte dieses Sternzeichen sein Leben komplett im Griff. Doch der Schein trügt. Anstatt sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, stürzt sich der Steinbock nämlich in die Arbeit und seine Karriere. In Wahrheit hat er große Probleme anderen Menschen zu vertrauen und ihnen Dinge zu überlassen. Deshalb lenkt er sich mit seinem Job ab.