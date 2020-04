Streit in der Familie, Misserfolg im Job oder Pech in der Liebe: Manche Menschen nehmen sich ihren Kummer besonders zu Herzen. Sie leiden sehr darunter, wenn es einmal nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben oder sie jemand kritisiert. Das kann an der Persönlichkeit, aber auch am Sternzeichen liegen.

Diese drei Sternzeichen sind besonders verletzlich:

Widder

Der Widder wirkt oft stur und selbstbewusst. Doch innerlich ist er sehr verletzlich und gefühlsbetont. Sie lassen ihren Gefühlen oft freien Lauf und das macht sie auch oft sehr angreifbar in der Liebe, aber auch im Beruf. Das Sternzeichen fürchtet sich zudem besonders vor Ablehnung. Kritisiert sie jemand, kann ihnen das schon einmal einen Stich ins Herz versetzen. Wer mit einem Widder zu tun hat, sollte also aufpassen, wie er etwas formuliert.

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr stolzes Sternzeichen. Er hat immer gerne alles unter Kontrolle, hält viel von sich selbst und möchte stets alles richtig machen. Aufgrund seiner Sensibilität und Verletzlichkeit kommt er aber gar nicht damit klar, wenn es mal nicht so läuft, wie er gerne hätte. Stößt er auf Widerstand oder Ablehnung, nimmt er das sehr persönlich und denkt lange darüber nach. Um Verletzungen zu vermeiden, zieht der Skorpion in Beziehung deswegen oft schon als erster den Schlussstrich. Denn ein gebrochenes Herz oder ein angekratztes Ego kann das Sternzeichen gar nicht verkraften.

Löwe

Löwen prahlen gerne, stehen am liebsten im Mittelpunkt und geben sich stets selbstbewusst. Sie sind es gewohnt, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen und sie jeder für ihre Großartigkeit lobt. Genau das ist auch ihr größtes Problem. Denn wenn es mal nicht so super läuft und sie keine Akzeptanz oder Anerkennung finden, fühlen sie sich ganz schnell als Versager. Ihr Groll darüber kann auch schon mal Tage andauern. Sie ziehen sich dann zurück und isolieren sich, um ihre Wunden zu lecken.