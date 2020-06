Shoutout an alle fleißigen Diamanten-Sammlerinnen – wir haben tolle Neuigkeiten! Denn ab sofort könnt ihr eure Diamanten nicht nur gegen angesagte Produkte im MYmiss Bereich eintauschen, sondern wöchentlich ausgewählte Specials abstauben.

Und so funktioniert’s: Schnapp’ dir jede Woche ein digitales Treasure-Thursday-Los (du bekommst also kein physisches Los zugeschickt) in der MYmiss Eintauschbörse und schon landest du im Lostopf für den jeweiligen Wochengewinn. Welches schmucke Stück es beim Treasure Thursday zu gewinnen gibt verraten wir dir jede Woche entweder im Teasertext des Loses oder im direkt Produktbild. 🤩

Der Gewinn diese Woche: ein iPhone XR, white, 64GB von Refurbed!

Das wöchentliche MYmiss Special wird immer am darauf folgenden Donnerstag von unserer Glücksfee per Zufallsprinzip ausgelost und die glückliche Gewinnermiss direkt über uns verständigt. Klingt einfach? Ist es auch! Mitmachen lohnt sich, denn wir haben echte Knaller für euch vorbereitet! Also: auf die Plätze, fertig, glücksLOS!

Nähere Informationen findest du unter www.miss.at/treasurethursday