Wollt ihr euch alt fühlen? Mittlerweile ist also auch der „Harry Potter“-Darsteller erwachsen geworden. Ein Sprecher von Daniel Radcliffe verkündete nämlich die zuckersüßen News, dass der Schauspieler und seine Freundin Erin Darke ihr erstes Kind erwarten.

Seit 2013 sind die beiden bereits ein Paar.

Daniel Radcliffe und Erin Darke: Baby ist unterwegs

Die Freude ist groß bei Daniel Radcliffe und seiner Langzeitfreundin Erin Darke. Nachdem die beiden bei einem gemeinsamen Spaziergang durch New York gesichtet worden sind, bei dem Erin einen erkennbaren Babybauch hatte, äußerste sich jetzt ein Sprecher von Daniel gegenüber US Weekly. Die Schauspielerin ist tatsächlich schwanger und erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit dem „Harry Potter“-Star.

Kennengelernt haben sich die beiden am Set von „Kill Your Darlings“, bei dem ihre Figuren eine Flirterei am Laufen hatten. Bereits damals hat es heftig gefunkt, wie Daniel Radcliffe 2015 im Interview mit dem Playboy verriet. „Das ist eine wunderbare Aufnahme von uns, wie wir zum ersten Mal miteinander flirten“, so der 33-Jährige.

„Da wurde nicht geschauspielert – zumindest nicht von meiner Seite aus“, schwärmt Radcliffe und erinnert sich an einen ganz besonderen Moment während einer Szene. „Sie hat mich zum Lachen gebracht und ich habe als ich selbst gelacht, nicht als meine Figur. Sie war einfach unglaublich lustig und klug. Ich wusste da bereits, dass ich in Schwierigkeiten steckte“, scherzt der Schauspieler.

„Würde Ruhm für meine Kinder nicht wollen“

Bereits vor einiger Zeit äußerte der Schauspieler seinen Kinderwunsch. „Ich möchte Kinder und wenn ich welche habe, würde ich es toll finden, wenn sie mit am Set wären“, verriet Daniel gegenüber Newsweek. Eine Sache, würde er allerdings vermeiden wollen: „Ich würde den Ruhm für meine Kinder nicht wollen. Filmsets sind wunderbare Orte. Oftmals kann es wunderbar für Kinder sein, aber es ist wirklich der Ruhm, den man um jeden Preis vermeiden sollte.“

Seit seinen großen Filmerfolgen mit der „Harry Potter“-Reihe, lebt der 33-Jährige nun relativ zurückgezogen in den USA. Hier und da taucht er auf einer Filmpremiere auf und lächelt für die Kamera. Den Rest der Zeit versucht der 33-Jährige allerdings, die Öffentlichkeit zu meiden. Wie ein Insider gegenüber Mirror verrät, freuen sich Daniel und Erin aber auf die Aufgabe, die nun auf sie zukommt. „Daniel und Erin könnten nicht glücklicher sein. Sie sind völlig außer sich, dass sie bald eine Familie sein werden“.

Das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung

Für ein Hollywood-Paar gilt es bereits als eine halbe Ewigkeit, wenn man zehn Jahre zusammen ist. Das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung hat Erin Darke in einem Interview mit dem People Magazin verraten. „Uns verbindet, wie sehr wir wirklich lieben, was wir tun, und es ist etwas wirklich Schönes und Tolles, mit jemandem zusammen zu sein, der das von Natur aus versteht“, so die Schauspielerin. Dann fügt sie noch hinzu: „Wir unterstützen uns einfach beide gegenseitig in unseren Karrieren“.