Leider stehen sich manche Menschen mit ihrem Misstrauen oft selbst im Weg. Viele haben große Probleme damit anderen zu vertrauen und lassen nur selten jemanden an sich heran.

Diese Tierkreiszeichen können anderen Menschen nicht vertrauen:

Widder

Wurde der Widder einmal verletzt, fällt es ihm besonders schwer wieder Vertrauen aufzubauen. Denn er hat schlicht und einfach zu viel Angst davor, dass er wieder im Stich gelassen wird und sich davon nicht mehr erholt. Bedrängt man dieses Sternzeichen, zieht es sich deshalb meistens zurück und fühlt sich unter Druck gesetzt. Damit der Widder jemandem zu 100 Prozent vertraut, braucht es deshalb viel Geduld. Und sogar dann, gibt es keine Garantie, dass er dir jemals 100 prozentig vertrauen wird.

Jungfrau

Die Jungfrau hat ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Egal, wo sie ist, sie steht meistens im Mittelpunkt und auf Fremde wirkt es so, als ob sie vor nichts wirklich Angst hätte. In ihrem Inneren sieht es aber ganz anders aus. Sie ist zwar Weltmeisterin im Small Talk, lässt aber nur ganz selten jemanden an sich heran. Denn dieses Sternzeichen hat Angst eine geliebte Person zu verlieren. Deshalb lässt sie sich nur selten auf jemanden ein. Hat die Jungfrau aber einmal Vertrauen gefasst, ist sie der loyalste Mensch überhaupt.

Steinbock

Der Steinbock ist ein echter Kontrollfreak und er wirkt zielstrebig und erfolgreich. Allerdings ist das nur seine Fassade, die er sich über Jahre hinweg antrainiert hat. Denn er stürzt sich nur deshalb so in die Arbeit, weil er in seinem Privatleben einige Schwierigkeiten hat. Jemandem zu vertrauen fällt ihm besonders schwer. Denn das bedeutet für das Sternzeichen, dass er keine Kontrolle mehr darüber hat. Und das lässt er nur ungern zu.

Skorpion

Ohne Rücksicht auf Verluste meistert der Skorpion seinen Arbeitsalltag. Auch im Privatleben nimmt er nur selten Rücksicht auf die Gefühle von Freunden oder der Familie. Er sagt, was er denkt, ist sehr direkt und hat einen Hang aus jeder Kleinigkeit eine Diskussion zu machen. Der Skorpion möchte einfach niemanden zu nahe an sich heranlassen, weil er fest davon überzeugt ist, dass ihn das schwach wirken lässt. Hat man die harte Schale dieses Sternzeichens aber einmal durchbrochen, findet sich ein weicher Kern in seinem Inneren.