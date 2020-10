Kommt jetzt eine Revolution im Rettungsdienst? Der britische Nationalpark Lake District testet jetzt die weltweit ersten Jetpack-Sanitäter. Bereits im nächsten Sommer sollen die fliegenden Sanitäter den Betrieb aufnehmen.

Damit sollen vor allem in Not geratene oder verletzte Wanderer gerettet werden.

Weltweite erste Jetpack-Sanitäter fliegen bis zu sechs Meter hoch

In der nordwestenglischen Grafschaft Cumbria, genauer gesagt im Lake District, retten Jetpack-Sanitäter bald Leben. Wie der Guardian berichtet, testen Sanitäter gerade einen Jet-Anzug, mit dem sie in unwegsamen Gelände fliegen können. Damit sollen sie Verletzte am Berg oder Wanderer, die nicht mehr weiter können, sicher zurück ins Tal bringen.

Der Erfinder, Brite Richard Browning führte erst kürzlich einen Testflug durch, in dem er in drei bis sechs Metern Höhe flog. So konnte er in weniger als zwei Minuten bei dem simulierten Unfallopfer sein und dieses retten. Zu Fuß hätte er für dieselbe Strecke mehr als eine Stunde gebraucht.

Start der Jet-Anzüge im Sommer 2021

Nächsten Sommer sollen die ersten Sanitäter im Jet-Anzug bereits an den Start gehen. Bis es so weit ist, wird aber noch ordentlich getüftelt und verbessert, damit das Produkt auch wirklich fehler- und gefahrenfrei funktioniert.

Entwickelt hat den Anzug Richard Browning, seine Firma Gravity Industries vertreibt diesen. Mithilfe von zwei Mikro-Stahlwerktrieben erreicht der Jetpack bis zu 130 Kilometer in der Stunde Aus technischer Sicht wäre es sogar möglich, mit dem Anzug rund 3.500 Meter hochzufliegen – doch aus Sicherheitsgründen bleiben die Sanitäter lieber bei drei bis sechs Metern Höhe.