Fast gut ein ganzes Jahr ist es nun her, als Olivia Wilde und Harry Styles das erste Mal turtelnd zusammen gesichtet wurden. Nun spricht die Schauspielerin erstmals über ihr neues Leben an der Seite von dem ehemaligen „One Direction„-Star.

In einem Interview verrät Olivia unter anderem auch, weshalb sie und Harry ihre Beziehung nicht öffentlich machen.

Olivia Wilde spricht über ihre Beziehung mit Harry Styles

Nachdem es bei Olivia Wilde und Harry Styles vor gut einem Jahr an einem Filmset gefunkt haben soll, wurden die beiden in den vergangenen Monaten immer wieder vertraut in der Öffentlichkeit gesichtet. Händchenhaltend bei einer Hochzeit, schmusend im gemeinsamen Italien-Urlaub und sie besucht sogar regelmäßig seine Konzerte. Ihre Liebe ist offensichtlich. Trotzdem haben sich weder die Schauspielerin noch der Sänger zu ihrer Liebe geäußert. Bis jetzt zumindest: Im Interview mit Vogue, erklärt Olivia Wilde nun, weshalb sie auf die Schlagzeilen rund um ihr Liebesleben nicht reagiert.

„Ich bin glücklicher, als ich es jemals war“

Warum machen Harry und Olivia ihr Glück nicht offiziell? Diese Frage haben sich ihre Fans sicher schon oft gestellt! Jetzt bezieht Olivia erstmals Stellung zu dieser Frage: „Wenn man wirklich glücklich ist, spielt es keine Rolle, was Fremde über einen denken. In den vergangenen zehn Jahren haben wir als Gesellschaft so viel mehr Wert auf die Meinung von Fremden gelegt als auf die der Menschen, die uns am nächsten stehen.“

Angesprochen auf die negativen Schlagzeilen rund um ihre aufblühende Liebe zu dem Musiker, entgegnet sie: „Es ist natürlich sehr verlockend, ein falsches Narrativ zu korrigieren“, so die Schauspielerin. Allerdings habe sie in den vergangenen Jahren dazu gelernt und erkannt, dass der Aufwand toxisch für das eigene Glück sein kann. Generell wolle sie daher ihr Privatleben auch in Zukunft nicht weiter ausführlich kommentieren.

Abschließend stellte die 37-Jährige klar: „Ich bin glücklicher, als ich es je gewesen bin. Und ich bin gesünder als je zuvor und es ist einfach wunderbar, das zu spüren.“

Auch Harry äußerte sich zu Geheimnistuerei

Auch der Sänger sprach vor etwa einem Monat über seine Beziehung mit Olivia. Beziehungsweise, er tat es eben nicht! Als er im „Dazed“-Interview auf ihre angebliche Beziehung angesprochen wurde, stellt er klar: „Ich versuche immer, mein Privat- und Arbeitsleben strickt zu trennen!“.

Zuvor war Olivia Wilde ganze neun Jahre lang mit dem Schauspieler Jason Sudeikis zusammen. Im November 2020 gaben sie dann überraschend ihre Trennung bekannt. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder: Sohn Otis, 7, und Tochter Daisy, 5.