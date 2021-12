Die Pandemie vermiest uns zwar immer noch viele unserer Pläne, aber dennoch wird das kommende Jahr für drei Sternzeichen laut Horoskop ganz besonders schön. Denn in Sachen Beziehung kommt eine Veränderung auf sie zu. Konkret heißt das: Verliebt, verlobt, verheiratet – sie bekommen 2022 nämlich einen Heiratsantrag!

Diese Tierkreiszeichen können sich schon auf 2022 freuen.

Widder

Widder schweben derzeit wahrlich auf Wolke Sieben. Sie haben aktuell einfach gute Laune, was auch daran liegt, dass sie endlich ihren Seelenverwandten getroffen haben. Nachdem sie schon viele Hürden gemeistert haben, haben sie nun endlich das Gefühl, gemeinsam einfach alles schaffen zu können. Wodurch die Liebe der beiden auch immer stärker wird. Im kommenden Jahr wird das Liebesglück dann noch gekrönt und Widder-Geborene können sich über einen Antrag freuen. Dabei lässt sich ihr Schatz auch etwas ganz Besonderes einfallen. Rote Rosen waren nämlich gestern. 😉

Löwe

Löwen lieben es, im Mittelpunkt zu stehen – das ist ja bereits bekannt. Aber in Liebesdingen überlassen sie gerne dem Partner oder der Partnerin den ersten Schritt. Good News, denn Löwe-Geborene könnten bereits Anfang 2022 von ihrer großen Liebe einen Heiratsantrag bekommen. Dabei wird es so richtig romantisch. Dein Schatz plant ein Liebes-Wochenende mit dir? Uhhhh sehr verdächtig. 😉

Waage

Waagen sind absolute Familienmenschen. Sie planen schon seit langem ihre eigene Familie. Nachdem 2021 beruflich reibungslos gelaufen ist, trauen sich Waagen nun in der Liebe den nächsten Schritt zu gehen. Sie verloben sich und planen eine große Hochzeit mit vielen Gästen für die Zeit nach der Pandemie. So kann auch wirklich jede Tante oder jeder Onkel bei diesem Event der Liebe dabei sein. Waage-Geborene bekommen also endlich die Traum-Hochzeit, die sie sich schon immer gewünscht haben.