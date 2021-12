Wait a minute? Es ist bald wieder Weihnachten? Halleluja! Das Jahr ist verflogen und neben der Vorfreude auf richtig guten Glühwein dürfen wir eines nicht vergessen: Die Geschenke für unsere Liebsten kaufen sich nicht von selbst! Wie du coole Gifts für ganz besondere Menschen zaubern kannst und trotzdem noch in deinem Budget bleibst, verraten wird dir hier!

1. Das Special-Geschenk für deine BFF

Wer, wenn nicht sie, hat ein ganz besonderes Geschenk verdient? Ja genau, die eine tolle Freundin, die auch noch um 3 Uhr nachts ans Telefon geht, um sich unseren Herzschmerz anzuhören. Doch was schenkt man der Person, die eigentlich die Welt verdient hat? Etwas Persönliches ist hier ein MUSS. Wie wäre es mit einem ganz individuellem Buch mit all eueren Erinnerungen? Nostalgie und Freude pur!

via GIPHY

2. Süße Überraschung für die Liebsten in der Ferne

Du willst deiner Tante, die du leider viel zu selten siehst, eine Freude machen? Oder schaffst du es einfach nicht, deine Großeltern an den Festtagen zu besuchen? Dann schicke ihnen doch einen Weihnachtsgruß von Herzen! Individuell und superpersönlich mit deiner selbst gestalteten Briefmarke von der Österreichischen Post AG – Bild hochladen und los geht’s mit deinem exklusiven Design. Mit MEINE MARKE freuen sich deine Liebsten schon beim Öffnen – so wird dein Geschenk zum Highlight! Und das Beste: Zum Black Friday gib es von 25.11. bis 02.12.2021 eine Aktion bei der DU dank dem Österreichischen Post Special noch ordentlich sparen kannst! 😍

© Österreichische Post AG

3. Weihnachtsüberraschung für Mama und Papa

Die größte Freude der Eltern ist es doch, wenn alle Kinder wieder zu Hause versammelt sind! Es fühlt sich an wie damals und lässt schöne Erinnerungen hochleben. Wie wäre es, wenn du in diesem Jahr gemeinsam mit deinen Geschwistern die Küche übernimmst? So habt ihr ein tolles Geschenk für eure Eltern und ganz nebenbei leckeres Essen am Heiligen Abend. Mama und Papa können es sich in der Zwischenzeit mit einem Glas Wein gemütlich auf der Couch machen.

via GIPHY

4. Das perfekte Geschenk für deinen Schatz

Übertrieben teure Parfums oder Ticktes für Konzerte passen einfach nicht in dein Budget? Das macht nichts, denn über was freut sich dein Herzensmensch mehr als über Zeit mit dir? Wir haben hier eine süße Idee für dich: Wie wäre es beispielsweise mit einer Schnitzeljagd? Das geht gern in der eigenen Wohnung oder Outdoor – am Ende der Tour wartet eine ganz besondere Überraschung . Das können Kino-Tickets, ein personalisierter Schlüsselanhänger oder einfach DU sein! <3

via GIPHY