Gibt es ein schöneres Gefühl, als seiner BFF, dem Menschen, mit dem man alles teilt, zu Weihnachten eine große Freude zu bereiten? Vermutlich nicht, daher gibt’s hier die zehn besten Ideen für passende Weihnachtsgeschenke, über die sich deine beste Freundin bestimmt sehr freut.

Egal ob deine BFF ein Beauty-Guru oder Fashion-Fan ist, hier wirst du fündig.

1. Augenbrauengel von BeautyLash

Eure gemeinsamen Beauty- und Wohlfühlabende sind gerade um ein ganzes Stück besser geworden. Mit dem Augenbrauengel von BeautyLash könnt ihr euch gegenseitig Insta-Brows vom feinsten zaubern. Erhältlich für rund 14 Euro im Onlineshop und bei Bipa.

Style & Protect Gel Brows Up! für Augenbrauen von BeautyLash, € 13,99

2. Lockenstab von BaByliss

Wenn ihr schon mal dabei seid, euch zu stylen, dann dürft ihr auf keinen Fall auf eure Haare vergessen. Styling-Produkte für die Haare zählen deshalb definitiv zu unseren Favorites in Sachen Weihnachtsgeschenke. Wie wäre es mit einem Lockenstab, der sowohl glänzende Traumlocken, als auch lässige Beachwaves hinbekommt? Den Alleskönner von BaByliss gibt es für circa 80 Euro online oder in Drogerien.

Curl Styler Lux von BaByliss, € 79,90

3. Duft von Maison Margiela

Moment. Ist das ein Schaumbad oder ein Parfum, das sich als solches tarnt? Bei den Düften von Maison Magiela kann man schon mal stutzig werden. Hier handelt es sich aber tatsächlich um ein Eau de Toilette, das uns das Gefühl gibt, ein wärmendes und relaxendes Schaumbad um uns zu haben. Darin mischen sich der florale Chypre-Duft, mit Seifenschaum und einer Bergamotte-Essenz. Zu kaufen gibt es das Bubble-Bath-To-Go exklusiv bei Marionnaud.

Eau de Toilettes in der Richtung Bubble Bath aus der Replica-Serie von Maison Margiela, 100 ml, gesehen im Handel um ca. € 94

4. Geschenkset von Lush

Mit dem Verwöhnpackage von Lush schickst du deine BFF auf Erholungstour der Extraklasse. Enthalten sind ein Schaumbad, eine Bodylotion und eine Seife jeweils in der Richtung Sleepy, sowie zwei Badebomben in Deep Sleep und Snow Fairy. Und on top gibt’s noch das allseits beliebte Weihnachts-Duschgel, ebenfalls im Snow-Fairy-Duft. Erhältlich online und in allen Lush-Shops.

Geschenkset Christmas Bliss von Lush, € 49,95

5. Make-up-Schwamm von EcoTools

Wenn sich deine BFF wie ein Make-up-Profi fühlen möchte, dann schenk ihr doch das Set aus zwei Make-up-Schwämmen von EcoTools. Der größere Blender ist weich und flexibel und sorgt für ein natürliches Finish. Der Mini-Sponge ist präziser und etwas fester. Damit lässt sich Concealer mühelos auftragen. Die Produkte bestehen übrigens zu 70 Prozent aus pflanzlichen Materialien und sind daher besonders umweltfreundlich und langlebig. Zu kaufen gibt es die Sponges im Onlineshop oder bei DM.

Total Perfecting Blender Duo von EcoTools, € 9,99

6. Selfcare-Buch von Simone Stocker

Deine BFF kümmert sich immer um dich und schaut, dass es dir gut geht. Doch was ist mit ihr? Damit du ihr zeigen kannst, wie wichtig Selbstliebe und das Realisieren von Träumen sind, kannst du ihr das Blossome Journal, kreiert von Simone Stocker, schenken. Darin finden sich jede Menge Denk- und Schreibaufgaben, die einen über das bisherige Leben reflektieren lassen und gleichzeitig dabei helfen, die Zukunft zu visualisieren. Online für rund 44 Euro erhältlich.

Blossome Journal von Simone Stocker, € 44

7. iPhone-Hülle von Iphoria

Das Smartphone ist mittlerweile zu unserem ständigen Begleiter geworden, Umso wichtiger ist es, das sensible Gerät zu schützen. Mit den liebevoll gestalteten Handyhüllen von Iphoria, wie hier zum Umhängen und im Teddy-Style, zauberst du deiner BFF bestimmt ein Lächeln ins Gesicht. Zu kaufen gibt es die Handyhüllen im Onlineshop von Iphoria.

Special Edition Necklace Case Teddy with Beige Heart von Iphoria, € 64,90

8. Recycelte Sporttasche von Refished

Nachhaltige Weihnachtsgeschenke sind immer ein Renner. Um euch Sportmuffeln zu mehr Bewegung zu bringen, könntest du deiner besseren Hälfte einen kleinen Hint mit einer Sporttasche vom Fair-Fashion-Label Refished geben. Das Besondere daran: Jedes Stück ist handgefertigt und besteht entweder aus upcycelten Zement- oder Fischfuttersäcken. Ergattern könnt ihr die Tasche im Onlineshop oder im Store, im 9. Bezirk in Wien.

Sporttasche von Refished Sporty Bag XL, ab € 129,90

9. Pyjamahose von Tezenis

Ein gemütlicher Netflix-Abend im Chillmodus auf der Couch gefällig? Da kann deine BFF bestimmt nicht widerstehen. Noch gemütlicher kann sie es sich mit der bequemen Pyjamahose von Tezenis machen. Und sind wir uns mal ehrlich: Ihr beide liebt Faultiere doch mindestens genauso sehr, wie ihr euch gegenseitig liebt 😉

Hose mit Faultiermotiv von Tezenis, € 16,99

10. Dekovase von Jysk

Wetten, deine beste Freundin ist derselbe Deko-Freak, wie du es bist? Von irgendwem muss sie es ja schließlich haben. Dann erweitere doch einfach ihre niemals enden wollende Sammlung und beschenke sie mit einer hübschen Vase von Jysk, die sie beliebig verwenden kann. Für Trockenblumen, echte Blumen oder ein Weihnachtskugel-Lichterketten-Arrangement. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Erhältlich Online und in vielen Jysk-Stores.