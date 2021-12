Ein Mann in Neuseeland ließ sich an nur einem Tag bis zu zehnmal gegen des Corona-Virus impfen. Gegen Bezahlung soll er sich im Namen von anderen Personen impfen haben lassen, um so für sie ein Impfzertifikat zu erhalten.

Auch in Slowenien habe es einen ähnlichen Fall gegeben.

Mann in Neuseeland ließ sich zehnmal am Tag impfen

Ein Mann in Neuseeland ließ sich an nur einem einzigen Tag bis zu zehnmal impfen, damit sich Impfverweigerer so ein Impfzertifikat erschleichen konnten. Das berichtet das Nachrichtenportal Stuff und beruft sich dabei auf das neuseeländische Gesundheitsministerium. Dafür soll dieser Mann im Gegenzug bezahlt worden sein. Wo genau der Vorfall aufkam, ist derzeit nicht bekannt. Doch die entscheidende Frage hier ist: wie ist es möglich, sich auf diese Weise ein Impfzertifikat zu erkaufen? Auf dem Inselstaat muss man sich derzeit nicht ausweisen, um die Corona-Schutzimpfung zu erhalten.

Gesundheitsexperten zeigen sich nun aber besorgt aufgrund des Verhaltens des Mannes und seiner Auftraggeber. Dieses Verhalten sei einfach nur „gefährlich, dumm und egoistisch“. Mehrere Dosen an einem Tag zu bekommen, gehe nicht einfach spurlos an einem vorbei. Dem Mann dürfte es am darauffolgenden Tag wirklich mies gegangen sein. Das Gesundheitsministerium riet deshalb inzwischen allen Personen, die mehr als eine Dosis am Tag erhalten haben, unverzüglich einen Arzt/eine Ärztin aufzusuchen.

Nicht der einzige Fall

Auch in Slowenien gab es einen ähnlichen Vorfall. Dort ließ sich ein Mann offenbar insgesamt 23 Mal für andere Personen impfen. Dort müssen Personen für die Impfung nämlich auch nur ihre Krankenversicherungskarte vorweisen, um die Corona-Impfung zu erhalten.