Der Juni hält für einige Sternzeichen aufregende und gleichzeitig herausfordernde Zeiten bereit. Dabei spielt auch das Universum eine tragende Rolle. Denn es hilft dabei, besonders wichtige Entscheidungen zu treffen, die eine große Auswirkung haben werden.

Auf wen das zutrifft, lest ihr hier.

Fische

Für Fische dreht sich im Juni alles um wichtige Entscheidungen in den Bereichen Beziehungen und Partnerschaft. Ihr Fokus liegt jetzt nämlich ganz auf Harmonie und Ausgleich. Diejenigen, die aktuell nicht so glücklich sind, könnten also Konsequenzen ziehen. Denn sie stehen vor der Entscheidung, die alte, hin und wieder toxische Beziehung weiterzuführen oder sich auf einen neuen Lebensabschnitt zu konzentrieren, in dem sie mehr auf sich selbst achten. Tipp: Es ist immer gut, auf die Intuition zu hören und den eigenen Herzenswünschen zu folgen.

Schütze

Schützen machen sich in diesem Monat viele Gedanken über ihre Karriere und ihre persönliche Weiterentwicklung. Die aktuelle Konstellation der Sterne ermutigen das Sternzeichen, seine bisherigen beruflichen Entscheidungen zu überdenken und nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten. Es kann eine schwierige Wahl sein, den gewohnten Komfort aufzugeben und sich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Doch diese Entscheidung könnte langfristige Erfüllung bringen. Der Schütze sollte sein Bedürfnis in diesem Fall nicht ignorieren. Alles andere könnte zu Frust führen!

Skorpion

Skorpione werden im Juni vor emotionale Entscheidungen gestellt, die ihr persönliches Leben beeinflussen. Das Tierkreiszeichen ist jetzt nämlich gezwungen, sich mit seinen wahren Bedürfnissen auseinanderzusetzen und eventuell auch Opfer zu bringen – schweren Herzens. Egal, wie diese Entscheidungen nun ausfallen – sie erfordern jede Menge Selbstreflexion und das Abwägen von Prioritäten. Denn nur so kann der Skorpion herausfinden, was ihm guttut und wovon er sich besser trennen sollte. Aber keine Sorge: Das Tierkreiszeichen ist dafür bekannt, seine innere Stärke auszuleben, die ihm dabei hilft, die bestmögliche Wahl zu treffen.