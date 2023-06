Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das müssen vor allem drei Sternzeichen in diesem Monat am eigenen Leib spüren. Denn auf sie kommt eine große Herausforderung zu, die in bitterer Enttäuschung endet.

Zum Glück hat auch diese Phase irgendwann ein Ende!

Wassermann

Den Wassermann plagt schon seit längerer Zeit ein richtig mulmiges Bauchgefühl. In diesem Monat wird er auch herausfinden, aus welchem Grund. Denn Schuld daran ist eine Person in seinem engsten Umfeld, die es nicht gerade gut mit ihm meint. Das Sternzeichen findet nämlich heraus, dass besagter Freund über einen langen Zeitraum ein ziemlich falsches Spiel getrieben hat und mehr oder weniger nonstop unehrlich war. Liebeskummer durch Freundschaft? Das geht! Leider muss das der Wassermann nun selbst erfahren.

Löwe

Wenn der Löwe etwas macht, dann nur mit purer Leidenschaft. Sei es sein Job, seine Freundschaften oder sein Liebesleben – es gibt nur ganz oder gar nicht. Leider ist die Person, die dem Löwen am meisten bedeutet, nicht gerade angetan von dieser extremen Art. Deshalb könnte es im Juni zu einer großen Auseinandersetzung kommen, durch die das Tierkreiszeichen ziemlich verletzt wird. Denn seine bessere Hälfte offenbart ihm ihr wahres Gesicht und das ist alles andere als schön. Doch nach einer kurzen, intensiven Trauerphase, schafft das starke Sternzeichen den Weg zurück zur Fröhlichkeit.

Jungfrau

Pläne schmieden ist wohl der zweite Vornahme der Jungfrau. Doch leider macht ihr das Schicksal in diesem Monat einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Denn sie muss mit so einigen ungeplanten und vor allem unwillkommenen Herausforderungen rechnen. Hier stets die Fassung zu bewahren und dennoch fröhlich zu sein, fällt selbst der immer gut gelaunten Jungfrau unfassbar schwer. Hin und wieder muss sich das Sternzeichen dann auch eingestehen, dass es in Ordnung ist, auch mal Trübsal zu blasen und seinen Dampf abzulassen, wenn man es gerade mit einer üblen Enttäuschung zu tun hat.