Ein langes und gesundes Leben – wahrscheinlich ist es der häufigste Wunsch beim Geburtstags-Kerzen-Ausblasen oder Sternschnuppen-Spotting. Doch wie verwirklicht man diesen Wunsch und was kann man als junger Mensch dafür tun, um das Älterwerden nicht zu fürchten, sondern genießen zu können?

Healthy Habits

Wer bereits früh damit beginnt, sich möglichst viele „Healthy Habits“ anzugewöhnen, profitiert auf lange Sicht am meisten. Dazu zählen neben ausgewogener, gesunder Ernährung auch Dinge wie regelmäßige Bewegung, viel frische Luft, Schutz vor Schadstoffen wie UV-Strahlen, Nikotin, oder auch Luftverschmutzung in Großstädten. Alkohol nur in Maßen, ausreichend Wasser trinken und regelmäßige Check-ups und Vorsorgeuntersuchungen sind weitere wichtige Faktoren, um seinem Körper die besten Voraussetzungen für ein langes und gesundes Leben zu geben.

Professionelle Finanz- und Gesundheitsvorsorge

Österreich zählt zwar zu den wohlhabendsten Ländern der Welt, dennoch sind laut Statistik Austria 1.529.000 Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet – der Großteil davon Frauen. Leider sind sich immer noch viel zu wenig Frauen dieser Gefahr bewusst und setzen sich zu wenig oder spät mit dem Thema Alters- und Gesundheitsvorsorge auseinander. Die Wiener Städtische setzt hier mit ihrem Schwerpunkt #frausorgtvor ein wichtiges Zeichen. Unter der Dachmarke „Women’s Selection“ gibt es zahlreiche Angebot, speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten. Bei der Gesundheitsvorsorge stehen Wahlarzt- und Sonderklasse-Lösungen im Mittelpunkt: „Gerade Frauen neigen oft dazu, sich mehr um andere zu sorgen als um sich selbst. Beim Vorsorgethema ist jedoch gesunder Egoismus gefragt, denn Vorsorge bedeutet auch Gleichberechtigung“, sagt Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin Wiener Städtische Versicherung.

Heal your Mind

Neben unserem Körper, darf aber auch unser Geist nicht außer Acht gelassen werden, wenn es um ein langes und erfülltes Leben geht. Als Basis für ein „healthy mind“ gelten ausreichend Schlaf und Erholung, aber auch spezielle Techniken wie Meditation, Yoga & Co helfen uns dabei, den Stress des Alltags auszublenden und den Fokus nach Innen zu richten.

Be Social!

Ausgehen, Freunde treffen, über seine Probleme und Anliegen sprechen. Ausreichend soziale Kontakte stärken das Immunsystem und können langfristig sogar vor Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen schützen. Ein soziales Umfeld, das einem Sicherheit, Rückhalt, Liebe und Geborgenheit gibt, ist ein wichtiger Faktor für langfristiges Glück und Gesundheit.

Zeit zu Lachen

Lachen wird auch als Sauerstoffdusche für das Herz bezeichnet, denn ein herzhaftes Lachen wirkt sich positiv auf den ganzen Körper aus. In der Lunge reichert sich das Blut durch den starken Gasaustausch mit Sauerstoff an und nebenbei werden die Verbrennungsvorgänge wie Fettstoffwechsel und die Ausscheidung von Cholesterin angeregt. Die besonders tiefe Atmung beim Lachen führt dazu, dass bis zu dreimal so viel Sauerstoff aufgenommen wird, wie bei normalem Atmen. Klinische Studien zeigen außerdem, dass sich häufiges und intensives Lachen positiv auf das gesamte Herz-Kreislauf-System auswirkt. Die nächste Lachattacke mit unserer BFF trägt zu unserer Gesundheit bei? We love it!

