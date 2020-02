Nach wiederholten Nachfragen zeigt Amelia mithilfe schrecklicher Aufnahmen, wie es hinter der “Fassade” aussieht. Mit ihren Bildern will sie andere Frauen vor einer dauerhaften Anwendung warnen. Denn: Die jahrelangen Gel-Behandlungen haben Amelias echte Nägel stark geschädigt. Sie sind eingerissen, brüchig und an manchen Stellen sogar offen. Es sieht fast so aus, als hätte sie versucht, sie sich herunterzureißen.

a lot of people on curiouscat ask me about my acrylics, presumably wanting a set themselves. sharing these to show u the reality lol pic.twitter.com/aqVRGjPiMO

— slob kabob (@amelia_perrin) 9. Dezember 2016