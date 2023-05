So hatte sich die Polizei in Oklahoma den Einsatz wohl nicht vorgestellt. Als sie auf die Hilferufe einer Stimme zueilen, finden sie keinen Kriminalfall vor, sondern eine tierische Überraschung.

Die Aufnahmen des Einsatzes sorgen jetzt online für Unterhaltung.

Polizei eilt zu Hilfeschreien

Es fing alles mit einem Hinweis an die Polizei an. In der Nähe einer Farm in Oklahoma habe jemand Hilferufe gehört. Die Polizei reagiert auf diesen Hinweis sofort und macht sich auf den Weg zu dem Gebiet. Und tatsächlich hören auch sie schon bald verzweifelte Schreie aus der Umgebung. Ist hier vielleicht jemand verletzt? In einer Krisensituation? Wartet hier ein großes Verbrechen?

Fragen, die die Beamten natürlich klären müssen und sich schnell auf den Weg zu den immer lauter werdenden Schreien aufmachen. Zumindest so lange, bis sich auflöst, was hinter den Hilferufen steckt. Und zwar kein großer Kriminalfall oder eine ernste Situation; sondern eine Ziege.

„Das ist eine Ziege“

Die große Verwechslung wurde auf den Bodycams der Beamten aufgezeichnet und sorgt jetzt online für Schmunzeln. Denn während die Beamten besorgt hineilen, löst sich die Situation schon kurze Zeit mit einem belustigten „Das ist eine Ziege“ auf.

Doch wie sich bei dem Gespräch mit dem Bauern der Farm herausstellt, war die Ziege tatsächlich in Nöten. Denn sie wurde „von einem ihrer Freunde getrennt“, heißt es in dem Post der Polizei. Das verärgerte sie offenbar so sehr, dass sie lauthals anfing loszuschreien. „Alles in allem kann man wirklich also nicht sagen, dass es ein gaaanz schlechter Ruf war“, scherzt das Police Departement abschließend.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ein Ziegenschrei für einen Einsatz sorgt. Bereits 2013 wurden Beamte in Tennessee auf verdächtige Schreie im Hintergrund eines Telefongespräches aufmerksam. Als sie zu dem Einsatzort fuhren, stellte sich heraus, dass die Schreie im Hintergrund von einer Ziege kamen, die an einem Zaun angebunden war.