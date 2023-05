Wir geben es ja zu, ein bisschen abhängig sind wir wohl alle von unseren Handys. Doch manche Sternzeichen können das Smartphone einfach nicht weglegen! Ihre Screen Time zeigt das sehr deutlich!

Denn sie sind süchtig nach Social Media und Co!

Löwe

Löwen sind immer besorgt um ihr Image und wollen, dass alle von ihnen glauben, dass ihr Leben perfekt ist. Das geht Dank Social Media mittlerweile ja ziemlich simpel – alles was man braucht, sind ein paar passende Posts. Und diese Technik leben die Löwen in vollen Zügen. Sie posten ästhetische Fotos und Videos, machen jeden aktuellen Trend mit und achten akribisch auf ihre Followerzahlen. Was sie dabei aber schnell aus den Augen verlieren ist das reale Leben. Denn oftmals lenken sich die Löwen mit ihrer perfekten Online-Präsenz von Problemen im echten Leben ab.

Skorpion

Vergesst Privatdetektive. Wer einen Skorpion in seinem Umfeld hat, hat Zugang auf wirklich JEDE Information. Denn die Skorpione nutzen Social Media gezielt, um jedes noch so kleine Detail über Bekannte, Kolleg:innen und Crushes herauszufinden. Da investieren sie gerne auch mal ein paar Stunden, um die ehemalige Englischlehrerin des Crushes zu finden, von der er beim Date geschwärmt hat. Und das zeigt sich in ihrer Screen Time. Aber immerhin haben die Skorpione dadurch immer den neuesten Gossip und witzige Anekdoten.

Widder

Wer sich die Screen Time der Widder ansieht, fragt sich schnell: wann schlafen die denn eigentlich? Die Antwort ist, so selten wie möglich. Denn Widder sind prädestiniert dazu, an FOMO – als Fear Of Missing Out – zu leiden. Sie haben immer Angst, etwas zu verpassen oder über Dinge nicht informiert zu werden. Deshalb verbringen sie jede freie Sekunde damit, möglichst viele Informationen und Updates online zu sammeln. Wo ist das nächste Event? Über welchen Gossip tratschen alle und welche Outfit-Trends feiern alle gerade? All das MÜSSEN sie einfach wissen.