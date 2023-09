Fans des koreanischen Netflix-Hits „Squid Game“ können sich freuen. Das Erfolgsformat kehrt zurück. Allerdings in neuer Ausführung. Die Reality-Show „Squid Game: The Challenge“ soll die Spiele zum Leben erwecken – inklusive Preisgeld, aber ohne brutale Morde. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht.

Und dieser verrät uns endlich auch das offizielle Startdatum!

„Squid Game: The Challenge“: Erster Trailer ist da!

Im Herbst 2021 feierte die Netflix-Serie „Squid Game“ seinen internationalen Überraschungserfolg. Während wir noch länger auf die zweite Staffel warten müssen, bringt uns Netflix die Spiele nun in neuer Ausführung zurück – und zwar als Reality-Show. Bei „Squid Game: The Challenge“ kämpfen tatsächlich echte Teilnehmer:innen um ein Preisgeld in Höhe von 4,56 Millionen Dollar. Jetzt wurde der erste Teaser zu der Show veröffentlicht.

In der offiziellen Zusammenfassung von Netflix ist zu lesen, dass sich insgesamt 456 Personen aus aller Welt den Challenges stellen. „In einer Reihe von Spielen, die von der Originalserie inspiriert sind (sowie überraschenden neuen Ergänzungen), werden ihre Strategien, Allianzen und Charaktere auf die Probe gestellt, während die Konkurrent:innen um sie herum eliminiert werden“, heißt es in der Ankündigung. Und fest steht: der Trailer kommt dem Original schon mal sehr nahe, wie wir finden. Es wird definitiv spannend. Aber die wohl wichtigste Frage lautet nun: wann bekommen wir die Folgen zu sehen?

Show erscheint im November

Das beste: Wirklich lange müssen Fans nicht mehr warten. Wie der Trailer verrät, startet die Realityshow noch diesen Herbst auf Netflix – genauer gesagt ist es am 22. November 2023 so weit. Der „Squid Game“-Ableger hat insgesamt 10 Episoden und wurde in Großbritannien gedreht.

Funfact: Die neue Show hat schon jetzt einen Rekord gebrochen. „Squid Game: The Challenge“ ist nämlich die Reality-Show mit dem bislang höchsten Geldpreis der Geschichte. In keiner anderen TV-Show konnte bisher eine Person so viel Geld gewinnen.

Kritik an Reality-Show

Interessierte Teilnehmer:innen konnten sich im Vorfeld dafür bewerben. Sie mussten dafür ein Video von sich hochladen, in dem sie erklären, warum der Wettbewerb für sie wichtig ist, was ihre Strategie beim Wettkampf wäre und was sie mit dem Jackpot tun würden.

Doch so spaßig das Ganze auch klingen mag, dahinter steckt offenbar auch bitterer Ernst. Obwohl in „Squid Game: The Challenge“ natürlich kein unmittelbares Lebensrisiko besteht, berichtete unter anderem das Magazin Deadline von Einblicken hinter die Kulissen der Show, die zeigten, dass einige Teilnehmer:innen während einiger Spiele medizinische Betreuung benötigten.

Seitens der Produktion wurde damals aber versichert, dass die Gesundheit und Sicherheit der Kandidat:innen im Mittelpunkt der Dreharbeiten stehen würde. Netflix betonte, dass „alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, um die Spiele sicher zu gestalten.“