Von dem Jahr 2020 verabschieden wir uns ohne große Party. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf ein fancy Silvester-Getränk verzichten müssen, auch wenn wir nur im allerkleinsten Kreis damit anstoßen. Welche Getränke Widder lieben und was sich Waagen am liebsten mixen, liest du hier.

Diese Drinks passen am besten zu deinem Sternzeichen.

Fische

Kreativität liegt dir im Blut. Wieso solltest du diese Gabe also nicht auch beim Mixen von Getränken anwenden? Normalerweise probierst du die ausgefallensten Drinks in trendigen Bars, doch an diesem Silvester musst du dich mit den Dingen begnügen, die du zuhause hast. Kein Problem! Edle Cocktails, wie Moscow Mule oder ein Granatapfel-Grapefruit-Cocktail mit einem Schuss Gin sind genau das Richtige für dich.

Widder

Ehrgeiz, Familiensinn und die Liebe zur Tradition machen dich aus. Und auch bei deiner Getränkewahl überlässt du nichts dem Zufall. Du verfolgst einen klaren Gedanken und planst deine diesjährige Stay-at-Home-Silvester-Fete im allerkleinsten Kreis schon lange voraus. Was dabei natürlich nicht fehlen darf: Punsch! Egal ob mit Orangen, Äpfeln, Zimt oder Rosé – auf dieses Getränk (und einen Schuss Rum) könntest du niemals verzichten.

Waage

Dein Lebensmotto ist die Ausgeglichenheit. Genau das versuchst du auch bei Drinks umzusetzen. Was gibt es da Besseres, als eine herrliche Bowle? Das Zusammenspiel von Sekt, Weißwein, Soda, Früchten und dem ein oder anderen Schuss Vodka ist der perfekte Weg, um dieses verrückte Jahr ausklingen zu lassen.

Steinbock

Auch wenn du dafür bekannt bist, ein klares Ziel zu verfolgen, pausiert dieser Gedanke ab und an zu Silvester bei dir. Um dieses ohnehin schon außergewöhnliche Jahr nicht noch komplizierter zu machen, solltest du dieses Jahr vielleicht eher auf Mocktails umsteigen. Diese alkoholfreie Cocktail-Variante lässt dich ganz ohne Hangover ins neue Jahr starten. Wie wäre es beispielsweise mit einem Mojito-Mix aus frischer Minze, Limettensaft, Rohrzucker und Früchten?