Der Herbst ist die Zeit des Wandels! Aber nicht nur die Natur verändert sich. Auch in Sachen Gefühle tut sich jetzt was – denn es liegt Liebe in der Luft. Manche Sternzeichen dürfen sich auf eine Begegnung gefasst machen, die ihr Leben verändern wird.

Denn sie treffen womöglich auf ihren Herzensmenschen.

Waage

Die Waage ist das Zeichen der Harmonie und des Gleichgewichts, und im Herbst wird sie womöglich endlich die perfekte Balance in der Liebe finden. Das Tierkreiszeichen könnte auf eine Person treffen, die ihre Leidenschaft für Ästhetik und Schönheit teilt. Übrigens: Ein gemeinsamer Besuch auf einem Herbstmarkt oder ein gemütliches Abendessen in einem romantischen Restaurant könnten den Grundstein für eine tiefe Verbindung legen. Also liebe Waagen, stürzt euch ins Datingleben!

Schütze

Schützen sind von Natur aus sehr abenteuerlustig und neugierig. Im Herbst werden sie dann auf jemanden treffen, der ihre Reiselust teilt. Die Persönlichkeit des Schützen wird in dieser Zeit durch die Liebe noch verstärkt, und sie werden gemeinsam neue Horizonte erkunden und spannende Abenteuer erleben – a match made in heaven!

Fische

Wie wir ja alle wissen, sind Fische äußerst einfühlsam und spirituell. Im Herbst könnten sie nun einen Menschen treffen, der ihr Herz berührt und mit dem sie komplett auf einer Welle surfen. Das Sternzeichen kann sich auf viele tiefgründige Gespräche einstellen. Und die Verbindung zwischen den beiden ist von Verständnis und Mitgefühl geprägt – die Basis für eine lange Beziehung! Das kann übrigens auch ein Freund oder eine Freundin sein – oder jemand aus der Vergangenheit, mit dem sich Fische plötzlich sehr verbunden fühlen.