Pete Davidson ist ja mittlerweile bekannt dafür, den begehrtesten Celebrity-Babes den Kopf zu verdrehen. Nach Kim Kardashian, Ariana Grande, Kaia Gerber und Emily Ratajkowski dated er nun offenbar die Schauspielerin Madlyn Cline.

Zumindest behaupten das jetzt mehrere US-Medien.

Pete Davidson soll jetzt Madelyn Cline daten

Pete Davidson hat es wohl einfach – das gewisse Etwas! Denn er scheint seit Jahren der wohl begehrteste Dating-Kandidat in Hollywood zu sein, oder zumindest war er schon mit einigen der gefragtesten, talentiertesten und bekanntesten Frauen zusammen. Nach seiner neunmonatigen Beziehung mit Kim Kardashian schien der Comedian seit 2022 ganz in love mit Chase Sui Wonders zu sein.

Die beiden sollen etwa ein Jahr lang ein Paar gewesen sein. Obwohl die beiden ihre Beziehung nie öffentlich bestätigt hatten, machten im August dann Gerüchte um eine Trennung die Runde. Und diese scheinen wohl zu stimmen, denn Pete hat inzwischen bereits ein Auge auf die nächste Celebrity-Dame geworfen. Und zwar auf die 25-jährige Madelyn Cline.

„Nacht gemeinsam im Hotel verbracht“

Ein Insider behauptet gegenüber dem Magazin Us Weekly, dass der 29-Jährige neuerdings mit der Schauspielerin Madelyn Cline anbandelt. „Sie haben die Nacht zusammen im Beverly Hills Hotel verbracht und am nächsten Morgen zusammen gefrühstückt“, berichtet die anonyme Quelle und fügt hinzu: „Sie waren sehr zurückhaltend und trugen lässige Baseballmützen.“ Wie lange sich die beiden schon daten, ist bisher unklar. Auch gemeinsam gesichtet wurden die zwei noch nicht.

Wer ist Madelyn Cline?

Madelyn Cline ist vor allem für ihre Rolle in der Netflix-Serie „Outer Banks“ bekannt. Darin spielt sie Sarah Cameron, die Tochter eines Großunternehmers. Aber auch in den Erfolgsshows „The Vampire Diaries“ und „Stranger Things“ war sie zu sehen. In Sachen Liebe hält sie sich gern zurück. Im Jahr 2021 hatten sich die Schauspielerin und ihr Partner Chase Stokes getrennt. Seitdem machten immer wieder Gerüchte um eine neue Liebelei die Runde: Anfang des Jahres ist sie beispielsweise mit Ross Butler gesichtet worden. Was nun tatsächlich an den neuen Liebesgerüchten mit Pete dran ist, wird sich zeigen.