Die erste Woche haben die Stars im Dschungelcamp hinter sich. Doch aktuell scheint es nur ein Thema zu geben: Kim! Die Kandidatin schießt pausenlos gegen Mike und bringt damit den Rest der Gruppe auf die Palme. Doch es scheint ein Licht am Ende des Tunnels zu geben …

Davor muss Kim allerdings noch die Dschungelprüfung überstehen!

Sind wir jetzt doch bei einer Datingshow gelandet?

Langsam aber sich müssen wir uns die Frage stellen: Ist das überhaupt noch das Dschungelcamp oder sind wir insgeheim doch bei einer klassischen RTL-Datingshow gelandet? Das lässt zumindest das Dauer-Diskussionsthema von Kim erahnen: ihr Verflossener, Mike. Während sie sich bei nahezu all ihren Mitcamperinnen über ihren Ex, ihre Affäre oder wie auch immer man das nenne möchte, auslässt, scheint er einfach nur seine Ruhe haben zu wollen.

Keine 10 Minuten läuft der Dschungel und schon wieder fängt Kim das Thema mit Mike an. Ich kann das alles nicht mehr! #ibes #ibes2024 pic.twitter.com/rlQWVoTCLP — Finnleander (@FinnLeander) January 26, 2024

Und auch alle anderen im Camp sehnen sich wohl mehr nach dem Ende des großen Dramas, als nach der Dschungelkrone. Denn aktuell sind alle und wir meinen wirklich ALLE genervt von dem Konflikt zwischen Kim und Mike. Deshalb nutzt Lucy auch ihre Chance, um mit Kim während der Nachtwache auf Tuchfühlung zu gehen. „Warum bist du immer auf Randale ausgerichtet?“, fragt sie. „Du provozierst immer. Ich glaube, dass du eigentlich ein ganz, ganz weicher Mensch bist. Willst du nicht deine andere Seite zeigen?“.

Statt auf Angriff zu gehen scheint Kim in dem Moment tatsächlich nachzudenken. Hat Lucy es geschafft, die weiche Seite des Realitystars hervorzubringen? „Ich glaube nicht, dass sich andere so für mich interessieren“, gibt Kim schließlich zu. Sie habe sich ihr Leben lang beweisen müssen und nichts als Ablehnung zurückbekommen. „Daher gibt es viele Punkte, warum ich so bin, wie ich bin. Wenn eine Gruppe mich nicht mag, dann kommt genau mein Kämpferherz raus!“, zeigt sich Kim reflektiert. Könnte also schon bald doch zu einem Wandel kommen?

Satz mit X …

Wenn es nach der Dschungelprüfung geht, wohl eher nicht. Die Zuschauer haben entschieden: Kim muss erneut antreten! Doch dann die erleichternde Nachricht für sie: Kim darf sich noch zwei Mitcamper:innen aussuchen, die gemeinsam mit ihr die Challenge bestreiten. Ihre Wahl fällt auf … sagen wir es gemeinsam: Mike. Und Camp-BFF Tim darf auch mit. Doch bereits am Weg zur Prüfung kommt es erneut zum Streit zwischen Kim und Mike. Er fragt sich, weshalb sie ausgerechnet ihn gewählt hat. Sie versteht nicht, weshalb er sie damit konfrontiert. Und Tim, der will einfach nur ein paar Sterne für ein leckeres Abendessen erspielen.

Mike innerlich, weil Kim ihn in die Prüfung mitnimmt:#IBES pic.twitter.com/fetDf3kLsI — Rob (@_rob_the_bob_) January 26, 2024

Dazu bekommt er auch eine Chance, denn die drei müssen zur Lieblingsprüfung der Zuschauer:innen antreten: „Der große Preis von Murwillumbah“! Ihr wisst schon, die Prüfung, in der alle in einem Auto sitzen, durch einen Parcours fahren und dabei Sterne sammeln. Das Allerallerwichtigste dabei: Kommunikation! Denn einer kann nichts sehen, einer kann nicht sprechen und einer kann nichts hören. Na das kann ja heiter werden! Vor allem, weil Kim diejenige ist, die hinters Steuer muss – uns das, obwohl sie keinen Führerschein hat.

Aber siehe da: die drei schlagen sich gar nicht mal soo schlecht, sammeln auf ihrem Weg sechs Sterne und müssen dann nur noch in der Zeit über die Ziellinie, sonst sind ALLE Sterne weg. Blöd nur, dass ihnen das nicht gelingt. Enttäuschte Gesichter machen sich breit, denn sie müssen leider ohne Beute zurück ins Camp.

Wird doch noch alles gut?

Auch wenn die Camper:innen abends ohne frisches Essen auskommen müssen, bringt Kim ihnen eine Sache mit, über die sich alle wohl am meisten freuen: Harmonie! Denn sie und Mike beschließen, ihren Konflikt zu beenden und ab sofort respektvoll miteinander umzugehen. Wir fragen uns allerdings, wie lange das wohl anhalten wird und ob Kim sich auch noch dran hält, wenn Mike und Leyla es wieder wagen, miteinander zu sprechen.

Apropos Leyla: Sie nimmt all ihren Mut zusammen und sagt Kim ehrlich, wie sie über sie denkt. „Ich glaube, du hast keine ehrlichen Absichten, was mich betrifft. Siehst du uns als Freundinnen im echten Leben? Du bist das komplette Gegenteil von mir! Ich weiß nix über dich, außer deine Geschichten mit Mike!“, konfrontiert sie Kim. Dann verkündet sie, dass sie eine Pause von ihrer Nicht-Freundschaft braucht: „Ich will mich die Tage distanzieren. Vielleicht brauchst du das auch? Damit du auch mal auf einen anderen Trichter kommst“, so Leyla. Heißt dieser „Trichter“ vielleicht Dschungelprüfung? Denn Kim wird am Ende der Sendung erneut gewählt und muss ein letztes Mal antreten.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.