Als Overthinker hat man es nicht immer leicht, vor allem im Dating Life. Ständig jagt ein Gedanke den anderen und man kommt kaum zur Ruhe. Jede noch so kleine Aussage oder Geste des Gegenübers wird beim ersten Date überanalysiert. Aber auch die Umgebung kann zur Gedankenfalle werden.

Und die Gedanken können manchmal schon sehr skurril werden. Wenn ihr auch zur Spezies der Overthinker gehört, dann kommen euch diese sechs Gedanken bestimmt bekannt vor…

Was sich Overthinker beim ersten Date alles denken können

Für Menschen, die einfach alles zerdenkende, wird ein erstes Date zur richtigen Herausforderung. Es gibt so vieles, das einem auffällt – schließlich kennt man die Person gegenüber kaum. Jedes noch so kleine Detail wird analysiert und hinterfragt. Da kommen manchmal richtig absurde Gedanken in einem einzigen Gedankenstrudel zusammen.

1. Wieso eigentlich Kaffee trinken beim ersten Date?

Es könnte doch genauso gut ein Abendessen oder Treffen in der Bar sein. Aber wieso denn einen Kaffee am Nachmittag und keinen Spritzer am Abend? Bin ich etwa keine Person, mit der man gerne Wein trinken möchte? Vielleicht sehe ich aber auch nicht so aus, als würde ich gerne Alkohol trinken oder Abendessen gehen. Aber wer isst schon nicht gerne? Ich kenne niemanden. Food is Life, das weiß doch jeder – aber vielleicht mein Date nicht? Kommt er/sie denn dann überhaupt für mich infrage?

via GIPHY

2. Wieso begrüßt er/sie mich mit „Hi“ und nicht mit „Hallo“?

Sagt eine Begrüßung schon etwas aus über die Person gegenüber? Ach, vielleicht ist er/sie auch nur schüchtern oder wortkarg? Oh nein, wenn er/sie wortkarg ist, kommt es hoffentlich nicht zu unangenehmen Gesprächspausen. Hoffentlich wird es nicht cringe. Angst vor Gesprächspausen lockert die Stimmung sicherlich nicht. Vielleicht ist es nur ein Indiz dafür, dass es zwischen uns einfach nie passen kann?

via GIPHY

3. Hoffentlich schütte ich mir meinen Kaffee nicht über mein Shirt!

Manchmal bin ich einfach so tollpatschig. So traurig. Es wäre schön einfach keine Angst davor zu haben irgendwas Peinliches zu tun. Aber das Shirt, wieso habe ich mir gerade heute, wo so etwas gerne mal passiert, ein weißes Oberteil angezogen? Mist. Der Fleck geht dann sicherlich nicht mehr raus. Dabei ist das doch ganz neu und kaum getragen. Wie schade das wäre. Wie kriegt man Kaffeeflecken wieder aus der Kleidung? Aber noch viel schlimmer, was denkt er/sie sich, wenn ich schon beim ersten Date so unbeholfen bin? Will man tatsächlich so jemand tollpatschigen an seiner Seite haben?

via GIPHY

4. Würde das Date anders laufen, wenn wir uns in einem anderen Lokal getroffen hätten?

Können ein Ort und sein Ambiente wirklich einen so großen Einfluss auf eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen haben? In einem besser besuchten Lokal hätten wir uns über die Menschen um uns herum unterhalten können. Möglicherweise wären dadurch noch viel bessere Gesprächsthemen entstanden und wir würden uns direkt ineinander verlieben? Einfach nur weil, wir so viben. Na ja, das wäre schon überzogen, so etwas zu behaupten. Aber heutzutage lässt sich nichts mehr ausschließen, oder?

via GIPHY

5. An der Decke hängen Deckenventilatoren. Hoffentlich fällt keiner davon runter!

Das würde das Date auf jeden Fall crashen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Haha! Aber die Kosten für den Besitzer des Cafés. Es würde den Tisch und vielleicht sogar den Fußboden zerstören. Außerdem könnte jemand verletzt werden. Wie sich das wohl anfühlt, von einem Deckenventilator verletzt zu werden? Sicherlich mega schmerzhaft! Wahrscheinlich müsste die Rettung kommen und die Person in die Notaufnahme bringen. Das wär ja mal ein Date. Hoffentlich passiert das nicht!

via GIPHY

6. Das Date hat erst angefangen und ich denke schon daran, wie wir uns verabschieden…

Schon wieder viel zu weit gedacht. Wir haben erst unseren Kaffee bekommen und ich denke schon darüber nach, wie wir uns verabschieden. Das kann ja heiter werden. Dabei läuft es ja gar nicht so schlecht. Wird er/sie sich direkt wieder melden, könnten wir vielleicht sogar ein Paar werden? Harmonisch läuft das Date ja schon. Kann gut sein, dass es zu einem weiteren Date kommt, oder? Vielleicht nächstes Mal nicht wieder in einem Café oder zumindest keines mit Deckenventilatoren!

via GIPHY