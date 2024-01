Wusstet ihr, dass der Mensch pro Tag in etwa 10.000 Entscheidungen trifft? Von der Outfit-Wahl bis hin zum Essen. Doch während es sich dabei um kleine Entscheidungen handelt, gibt es auch weit größere, die man hin und wieder einfach treffen muss.

Welche Sternzeichen das jetzt aber besser lassen sollten, lest ihr hier.

Fische

Der Fisch wurde vor nicht allzu langer Zeit enttäuscht. Das macht ihn bis heute noch ziemlich wütend. Doch statt die Person zu konfrontieren, spielt er mit dem Gedanken, einfach den Kontakt abzubrechen. Diese Entscheidung sollte das Sternzeichen besser nochmal überdenken. Denn viele Dinge sind nicht mehr rückgängig zu machen. Nach einer Zeit könnte sich der Fisch ja wieder wünschen, doch wieder Kontakt aufzunehmen. Doch die Chance ist hoch, dass die andere Person das dann nicht mehr möchte.

Löwe

Der Löwe ist aktuell nicht unbedingt happy mit seiner Gesamtsituation. Was ihn am meisten plagt: sein Job. Er ist immer wieder drauf und dran, zu kündigen und sich nach etwas Neuem umzusehen. Doch aktuell ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Denn bei dem Sternzeichen steht viel zu viel auf dem Spiel. Riskiert der Löwe, dass er kündigt, bevor er etwas Neues gefunden hat, was ihn erfüllt, dann könnte das dazu führen, dass finanzielle Troubles auf ihn warten. Viel eher sollte sich das Sternzeichen überlegen, was es gerne verändern möchte, damit der Beruf wieder Spaß macht. Ein offenes Gespräch kann den Löwen hier sehr weit bringen.

Jungfrau

Nicht selten reagiert die Jungfrau aus einem Impuls heraus und wirft ihre geordneten Strukturen über Bord. Gerade wenn es um Finanzen geht, ist es für das Sternzeichen oft schwer, den Überblick zu behalten. Anstatt also eine große Summe in etwas zu investieren, sollte die Jungfrau lieber noch mal sehr gut darüber nachdenken. Denn eine derartige finanzielle Entscheidung wird noch sehr lange Teil ihres Lebens sein. Besser wäre es, die Sache für eine Weile ruhen zu lassen und dann zu überlegen, wie groß das Verlangen danach wirklich ist.