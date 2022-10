Manche haben es einfach: Ein Gespür für Mode und Trends. Noch bevor die neuesten It-Pieces in den Modemetropolen gestylt werden, tragen manche sie schon lange. Guter Geschmack ist ihnen einfach in die Wiege gelegt worden. Und genau diese Eigenschaft hängt auch mit den Sternzeichen zusammen.

Diese Tierkreiszeichen haben einen besonderen Riecher für Mode und sind wahre Fashionistas.

Wassermann

Der Wassermann ist grundsätzlich ein Perfektionist und legt viel Wert auf Ästhetik. Auch beim Styling überlässt er daher nichts dem Zufall. Durch seine Offenheit hat das Sternzeichen bereits im Laufe der Jahre zu seinem eigenen Stil gefunden. Der Geschmack des Wassermanns zeichnet sich dabei oft durch mühelose Eleganz und Schlichtheit aus. Denn durch das Schlichte behält das Sternzeichen den Überblick, und modische Fehltritte bleiben ihm erspart. Stay classy – lautet daher stets sein Motto.

Der Löwe

Der Löwe ist sehr experimentierfreudig und das gilt genauso für Modetrends. Er probiert gern viel aus und hat über die Jahre ein ausgeprägtes Gespür für Fashion und Accessoires entwickelt. Viele Personen aus dem Freundeskreis des Löwen bitten ihn bei Modefragen um Rat. Sein Geheimnis? Der Löwe trägt sein Selbstbewusstsein gern nach außen. Dabei trumpft der Löwe auch gerne mal groß auf. Zudem ist er mutig und zögert nicht, die auffälligsten Muster miteinander zu kombinieren.

Widder

Der Widder weiß genau, was ihm steht und sieht deswegen immer perfekt gestylt aus. Er legt zudem großen Wert auf Qualität. In seinem Kleiderschrank passt alles zusammen. Widder-Geborene lieben das Prinzip von Capsule Wardrobe und werden für ihren zeitlosen Stil oft beneidet. Mit ihren klassischen Looks sind sie wahre Trendsetter:innen. Übrigens sind auch Emma Watson und Kristen Stewart im Sternzeichen Widder – und wenn das keine Fashionistas sind, wer dann?