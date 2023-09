In wenigen Tagen erscheint eine neue Biografie über Tesla-Chef Elon Musk. Doch schon jetzt erfahren wir ein spannendes Detail, das bis zuletzt als Geheimnis galt: Elon und seine ehemalige Partnerin Grimes haben noch ein drittes gemeinsames Kind bekommen.

Damit ist Musk jetzt Vater von insgesamt zehn Kindern.

Elon Musk und Grimes haben heimlich noch ein drittes Kind bekommen

An Elon Musk gibt es gerade kein Vorbeikommen. Wenn der 52-jährige Unternehmer nicht gerade mit neuen Babynews überrascht, dann mit pikanten Business-Meldungen. Etwa die Neuübernahme von Twitter oder die Namens- und Logoänderung des einst so beliebten Netzwerkes in „X“. Aktuell ist allerdings wieder Ersteres der Fall.

Denn wie es scheint, haben Elon Musk und Grimes, die Mutter von zwei seiner Kinder, still und heimlich noch ein drittes Baby bekommen. Wie unter anderem das People Magazin enthüllt, sollte das Geheimnis eigentlich im Zuge einer neuen Biografie über den Tesla-Chef gelüftet werden, die am 12. September erscheint. Doch offenbar ist hier das eine oder andere Detail bereits durchgesickert. Biograf Walter Isaacson berichtet in seinem neuen Werk unter anderem auch über ein drittes Kind von Elon und Grimes.

Erneuter außergewöhnlicher Name

Dass Musk ein Faible für SEHR außergewöhnliche Baby-Namen hat, ist bereits bekannt. Auch sein drittes Kind mit Musikerin Grimes, von der er derzeit allerdings getrennt sein soll, überrascht mit einem ungewöhnlichen Namen: Techno Mechanicus, kurz Tau. Wann und wo das Baby zur Welt gekommen ist, ist derzeit aber noch nicht bekannt.

Drei Kinder für Grimes, zehn für Elon

Nachdem Musk und Grimes im Jahr 2018 erstmals als Pärchen zusammen in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, haben sie 2020 ihren Sohn X Æ A-Xii, Spitzname „X“, bekommen. Zwei Jahre später wurde dann Töchterchen Exa Dark Sideræl geboren, die auch „Y“ genannt wird. Mit Sohnemann Techno Mechanicus hat Musk nun sein zehntes Kind bekommen. Mit seiner Ex-Frau Justine Wilson teilt er fünf gemeinsame Kinder. Seit kurzem ist auch bekannt, dass Musk mit Shivon Zilis, einer Neuralink-Führungskraft, Zwillinge bekommen hat.

Dass der Tesla-Chef mittlerweile Vater von zehn Kindern ist, ist angesichts seiner vergangenen Aussagen keine Überraschung. Schließlich gilt er als Verfechter der Menschheit und ist darum bemüht, die Menschen vor dem Aussterben zu bewahren, in dem er höchstpersönlich dafür sorgt, dass die Geburtenrate wieder Fahrt aufnimmt. Musk selbst hat immer wieder betont, dass sein Imperium mit dem Ziel aufgebaut sei, die Menschheit vor den – seiner Meinung nach – größten Bedrohungen zu schützen. Und dazu zählen laut dem Techmogul neben der Klimakrise und künstlicher Intelligenz, die Überhand nimmt, auch ein Bevölkerungsrückgang.