Seit Ende August wissen wir: Rihanna und A$AP Rocky sind erneut Eltern geworden. Doch den Namen des zweiten Babys hielten die beiden, wie auch schon bei ihrem ersten Kind, erstmal geheim. Jetzt ist die Geburtsurkunde des kleinen Jungen aufgetaucht!

Damit wurde auch der außergewöhnliche Name des Babys enthüllt.

So heißt das zweite Baby von Rihanna

Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky haben kürzlich ihr zweites Baby willkommen geheißen. Es ist, wie auch ihr erstes Kind, wieder ein Junge! Während die beiden wohl gerade im Elternglück schweben, stellt sich der Rest nur eine einzige Frage: wie heißt der neuerliche Nachwuchs des Promi-Couples bloß? Denn wie auch schon bei Baby Nummer eins haben die beiden ein großes Geheimnis daraus gemacht. Doch dieses konnte jetzt gelüftet werden!

Wie mehrere US-Medien, darunter das People Magazin berichten, ist die Geburtsurkunde des Kindes aufgetaucht. Neben Geburtsort (Cedar Sinai Hospital in Los Angeles) und Zeit (07:41 Uhr) enthüllt diese auch den Namen. Und der ist, wie auch schon beim ersten Kind von Rihanna und A$AP Rocky, ziemlich außergewöhnlich. Denn der kleine Junge trägt den Namen Riot Rose Mayers. Offenbar hängt die Namenswahl mit dem kürzlich erschienenen Song „Riot“ zusammen, den A$AP Rocky gemeinsam mit Pharrell Williams aufgenommen hat.

Lieblingsbuchstabe „R“

Wie es scheint, haben die beiden Superstars ein Faible für den Buchstaben „R“. Denn auch der Name ihres Erstgeborenen beginnt damit. Und auch er trägt einen sehr ungewöhnlichen Namen: Rza Athelston Mayers. Was die beiden Namen noch gemeinsam haben: sie sind beide von Musik inspiriert. Während Riot an den Song seines Papas angelehnt sein soll, ist es bei Rza die Hip-Hop-Gruppe Wung Tang Clan, die Rihanna und A$AP Rocky zum Vorbild nahmen. Denn eines der Mitglieder heißt es ebenfalls Rza.

Damit wäre das Quartett der R’s also perfekt: Rihanna, Rakim (der bürgerliche Name des Rappers A$AP Rocky lautet Rakim Mayers), Rza und Riot. Eigentlich schon ganz cute, oder?

So reagiert das Netz

Doch nicht alle feiern den Namen von Rihannas zweitem Kind. Vor allem auf X (ehemals Twitter) reagierten viele User:innen mit Spot. „Prominente können ihren Kindern niemals normale Namen geben“, kommentiert etwa eine Person unter die Namensankündigung eines US-Magazins. „Der Name ist zu lang und anstrengend“, stellt jemand anderes klar.

Celebrities can never have normal names for their kids — court (@courtney2fab) September 8, 2023

Aber nicht alle haben etwas an dem Namen auszusetzen. Es gibt auch unzählige Nutzer:innen, die sich mit dem Paar über den zweiten Nachwuchs freuen und auch den Namen feiern. „Gratulation an Rihanna und A$AP Rocky zur Geburt ihres Sohnes! Ich liebe den Namen Riot Rose. Er ist so einzigartig und besonders“, freut sich eine Userin.