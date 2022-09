Manchmal braucht es einfach eine zweite Meinung. Wer nach guten Ratschlägen bei seinen Liebsten sucht, sollte aber auch das Sternzeichen beachten. Denn vor allem drei Sternzeichen geben die besten Ratschläge.

Sie wissen einfach immer, was zu tun ist.

Wassermann

Wassermänner sind immer ehrlich und direkt. Sie sagen dir sofort, wenn du kurz vor einem großen Fehler stehst und scheuen auch nicht davor zurück, dir ganz klar ihre Meinung zu einer Situation zu sagen.

Dazu kommt, dass die Wassermänner eine sehr gute Menschenkenntnis haben und deshalb schnell durchschauen können, was die richtige Entscheidung für dich ist. Wer einen Wassermann im Umfeld hat, sollte also wirklich auf seine Ratschläge hören. Denn auch, wenn diese manchmal etwas forsch oder zu direkt rüberkommen können: Die Wassermänner meinen es immer gut und wollen immer nur das Beste für ihre Liebsten.

Waage

Wer auf der Suche nach einem fairen, ausgewogenen Urteil ist, sollte sich an eine Waage wenden. Denn die Waagen sind Experten darin, das Pro und Kontra ganz genau abzuwägen und Situationen intensiv zu analysieren. Das machen sie nicht nur in ihrem eigenen Privatleben und bei all ihren Entscheidungen, sondern auch gerne für ihre Freund*innen und Familie.

Denn den Waagen macht es Spaß, anderen zu helfen. Ratschläge zu geben zeigt ihnen, dass das Gegenüber sie schätzt. Ein enorm wichtiges Gefühl für die Waagen, die sich oft nach Bestätigung sehnen. Umso mehr strengen sie sich dann an, um die richtigen Ratschläge zu geben und niemanden zu enttäuschen.

Krebs

Krebse haben ein enorm gutes Bauchgefühl. Das kommt auch daher, dass die Krebse richtige Beobachter*innen sind. Sie analysieren Situationen intensiv und versuchen, ihr Umfeld so tiefgründig wie möglich kennenzulernen. Krebse merken sich dabei auch die kleinsten Details und haben eine richtige Datenbank über jeden einzelnen aus ihrem Umfeld im Kopf. Die idealen Voraussetzzungen, wenn man Ratschläge zu Personen braucht.

Wer sich also unsicher ist, ob eine Person im Umfeld falsch ist, ob der Partner beziehungsweise die Partnerin vielleicht doch etwas verheimlicht oder ob der Studienkollege beziehungsweise die Studienkollegin heimlich in einen verknallt ist, sollte sich definitiv an die Krebse wenden. Die wissen ganz sicher Bescheid!