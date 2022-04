Auf der einen Seite gibt es Menschen, die auf andere Personen einfach immer mega sympathisch und offen wirken. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die, die eher unbeliebt sind. Das liegt meist daran, dass sie von anderen oft missverstanden werden.

Diese drei Tierkreiszeichen sind bei anderen oft eher unbeliebt.

Steinbock

Der Steinbock tendiert dazu, alles in einem negativen Licht zu sehen. Sein Pessimismus schreckt viele Menschen ab. Nicht jeder will ständig nur das Schlechte im Leben sehen. Auch Emotionen zeigt der Steinbock nicht groß. Deshalb würden Menschen ihn eher als gefühlskalte Person bezeichnen. An den Steinbock kommt man emotional nämlich kaum heran. Seine kompromisslose Art macht es anderen Personen zudem noch schwerer, mit ihm auszukommen. Und genau deshalb wirkt er auf andere ziemlich schnell unsympathisch.

Jungfrau

Oft wirkt die Jungfrau kühl und unnahbar. Zudem stößt sie bei anderen mit ihrer perfektionistischen und rechthaberischen Art auch sehr schnell auf Gegenwind. In Diskussionen und Streits versucht sie ihr Gegenüber daher immer von ihrer Meinung zu überzeugen und geht keinen Schritt auf den anderen zu. Diese Dinge sind für viele verständlicherweise absolute No-Gos. Mit diesen Charaktereigenschaften katapultiert sich die Jungfrau oft ins soziale Aus und das, obwohl das gar nicht nötig wäre.

Skorpion

Der Skorpion ist dafür bekannt, sehr rücksichtslos und verbissen zu sein. Um das zu kriegen, was er möchte, geht das Sternzeichen über Leichen. Das sorgt für wenig Begeisterung bei anderen Menschen. Er hat große Probleme damit, anderen zu verzeihen und ist sehr lange nachtragend -selbst bei kleinen Fehlern. Im Zuge dessen kann er auch ganz schön heftige Rachegelüste entwickeln. Kein Wunder also, dass einige Menschen lieber Abstand nehmen, wenn er seine schlechten Seiten nicht ablegen kann.