Gerade erst war der erste Advent, doch die richtige Stimmung in der Vorweihnachtszeit ist noch immer nicht so ganz da. Dabei können aber einige Advent-Apps helfen und dir das Weihnachtsgefühl in die eigene Wohnung bringen.

Diese fünf Apps sind ein Must-have in der Vorweihnachtszeit:

1. Christmas Countdown

Ihr könnt Weihnachten gar nicht mehr erwarten? Kein Wunder, denn alleine der Gedanke an das leckere Essen, die Geschenke unterm Baum und den wunderbaren Keks-Duft lässt unsere Herzen höher schlagen. Wenn ihr bereits die Sekunden und Minuten bis Heiligabend zählt, dann ist der “Christmas Countdown” genau das Richtige für euch. Diese App zählt die Zeit bis es endlich Weihnachten ist und steigert damit die Vorfreude.

“Christmas Countdown” hebt sich vor allem durch seine Optik von ähnlichen Apps ab. Dort bekommen wir im Hauptbildschirm einen Countdown angezeigt, der bis auf die Sekunde genau die Zeit bis zum Weihnachtstag runterzählt. Außerdem bringen uns die im Hintergrund laufenden Weihnachtslieder, wie “Jingle Bells” oder “We Wish You A Merry Christmas” die Extraportion Weihnachtsstimmung.

2. Christmas Radio

In der Vorweihnachtszeit muss natürlich neben dem Kekse backen und der Dekoration auch die richtige Musik her. Und wenn ihr nicht immer die gleichen drei Lieder hören wollt, dann ist “Christmas Radio” genau das Richtige für euch. Denn hier werden das ganze Jahr über alle möglichen Weihnachtslieder aus den unterschiedlichsten Ländern gespielt. Und gerade 2020 brauchen wir wohl extra viel Weihnachtsmusik, um in die richtige Stimmung zu kommen.

Und die Auswahl ist hier nicht zu knapp: Für Liebhaber traditionaller Weihnachts-Songs gibt es etwa den Sender “Christmas Carols”. Fans von Kult-Hits aus Pop und Rock kommen bei “Christmas Classics” auf ihre Kosten. Aber auch Sender wie “My North Pole Radio”, “Radio de Noël” und Country-Genres sind hier vertreten.

3. Elf Yourself

Weihnachtskarten zu verschicken ist sowas von out! Heuer machen wir das digital und verschicken lustige Videos, in denen wir in kleinen Elfenkostümen tanzen. Und dafür ist die App “Elf Yourself” perfekt!

Und diese App ist auch noch ein echtes Kinderspiel: Als Erstes brauchst du ein Selfie von dir, das du in die App importierst. Im nächsten Schritt gilt es, dein Gesicht in eine Vorlage einzupassen. Sofern du mit dem Ausschnitt zufrieden bist, kannst du dein Gesicht dann auf eine Karte deiner Wahl verfrachten. Neben der Motivauswahl hast du außerdem die Möglichkeit, eine eigene Grußbotschaft hinzuzufügen. Und das Coolste: Du kannst deine kleinen Elfen sogar zu einem Weihnachtlied tanzen lassen.

4. Christkindlmarkt online

Nachdem auch noch immer nicht ganz klar ist, ob es in diesem Jahr Christkindlmärkte geben wird, haben bereits einige Anbieter entschieden, ihre weihnachtlichen Produkte online anzubieten. Das bringt die Vorweihnachtszeit direkt in dein Wohnzimmer. Auf der Website “Wiener Weihnachtstraum” kannst du alles kaufen, was dein Weihnachts-Herz begehrt: Von handgemachten Krippen-Figuren über Christbaumkugeln bis hin zum wunderbaren Weihnachtspunsch – Hier gibt es alles, was dein Christkindlmarkt-Herz begehrt direkt zu dir nach Hause.

5. Lights-On für Weihnachtsmarkt-Atmosphäre

Aber nicht nur die selbstgemachten Produkte und den weihnachtlichen Schnickschnack vermissen wir in diesem Jahr. Auch die klassische Christkindlmarkt-Stimmung ist im Moment ja nicht wirklich nicht zu finden. Doch auf der Seite Lights-On kommt die Vorweihnachtszeit direkt in deine Wohnung und das mit nur einem einzigen Klick. Natürlich kannst du auch hier Adventmarkt-Produkte kaufen, doch das Highlight sind die virtuellen Veranstaltungen! Denn das Gemeinschaftsgefühl in der Vorweihnachtszeit steht hier an erster Stelle. So gibt es alles, von Kekse backen über gemeinsames Basteln bis hin zu Yoga- und Salsastunden. Echtes Advent-Feeling garantiert!