Die Weihnachtsfeiertage rücken immer näher. Warum also nicht jetzt schon festliche X-Mas-Accessoires in den Alltagslook integrieren? Gerade in Zeiten von Homeoffice und Social Distancing sorgt ein feierlicher Hingucker garantiert für gute Laune.

Dieses Jahr ist alles anders! Zumal, weil auch heuer viele Pre-X-Mas Feierlichkeiten ausfallen. Ein Grund mehr, mit festlich-inspirierter Kleidung und Accessoires seinen Look aufzuhübschen.

Hier sind drei festliche Weihnachts-Accessoires, die du jeden Tag tragen kannst:

X-Mas Sweater

Von wegen Ugly-X-Mas-Pulli! Das Klischee von kindischen Weihnachtsoberteilen ist Schnee von gestern. Denn die weihnachtlichen Sweater sind längst alltagstauglich und sind mit stylischen Mustern, Pailletten und Stickereien ein echter Hingucker in der Vorweihnachtszeit. Der restliche Look bleibt zurückhaltend reduziert. Am besten zu schlichten Hosen oder süßen Röcken kombinieren. So kommst du garantiert auch im Homeoffice in Weihnachtsstimmung!

Pullover mit Paillettenmotiv von H&M, € 19,99

X-Mas Sweater von Monki, € 30

X-Mas Ohrringe

Ohrringe mit festlichen Motiven und witzigen Formen sind ein kleiner aber gelungener Eyecatcher, der jedes Outfit aufpeppt! Und das ohne viel Aufwand. Unser Tipp: Halte dein Make-up er basic und schlicht. Zu stark betonte Augen und kräftiger Lippenstift lenken nämlich von den süßen Accessoires ab. Die X-Mas Ohrhänger sind Statement genug.

X-Mas Elf Ohrringe von Asos Design, € 8,76

Jingle Bells Kreolen von Forever21, € 6,95

X-Mas Socken

Lustige Socken sind nicht nur zum Verschenken da, sondern sind gerade in der Vorweihnachtszeit ein absolutes Must-have in Sachen X-Mas-Accessoires! Sie lockern nämlich jedes Alltagsoutfit auf. Mit festlichen X-Mas Socken an den Füßen kann man dezent oder auch gewollt auffällig seine vorweihnachtliche Freude ausdrücken. Besonders cool wirken die witzigen Söckchen als Kontrast zu stylischen Business-Outfits.

Socken-Set von Dedolese, € 9,99