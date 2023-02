Yesss, Overalls sind wieder zurück! Auf den ersten Blick mag der Einteiler vielleicht nicht besonders vielseitig wirken. Aber ihr irrt euch! Das It-Piece ist um einiges wandelbarer als viele meinen. Denn der Overall passt praktisch zu jedem Anlass. Ihr seid euch unsicher? Wie zeigen’s euch!

Diese coolen Outfits lassen sich nämlich mit dem Klassiker kreieren.

1. Sportlich

Ganz ehrlich, manchmal muss unser Outfit nicht besonders weltbewegend sein. Es sollte einfach nur folgende Kriterien erfüllen: Es muss bequem und unkompliziert sein! Für jene unter euch, die morgens am liebsten Zeit sparen und so wenig Zeit wie möglich vor dem Kleiderschrank verbringen wollen, ist ein Overall deshalb ideal. Der sportliche Overall-Look ist schnell gezaubert: Kombiniert dazu eine chillige Jacke, die bequemsten Sneakers und ein Paar Statement Socken, die ihr auch über die Hosenbeine ziehen könnt. Für den Bad Hair Day noch eine Cap – and off you go!

2. Club-tauglich

Hand aufs Herz, wir sind doch schon alle schon mehr als einmal eeeewig vorm Kleiderschrank gestanden, kurz bevor wir zu einer Party aufgebrochen sind. Und jede von uns hat dabei schon diesen allzu berühmten Satz von sich gegeben: „Ich hab nichts zum Anziehen!“ Well, ihr lieben – Wir präsentieren euch hier die Lösung: Get an Overall! Und am besten gleich in einer knalligen Farbe oder einem coolen Material – wie zum Beispiel dieser Cord-Overall (siehe unten). Den müsst ihr nämlich nur noch mit den richtigen Statement-Accessoires und Heels ausstatten und schon habt ihr das Party-tauglichste Outfit ever, das noch dazu riiiichtig bequem ist! Gern geschehen.

3. Business-Look

Nichts schreit mehr nach Business-Outfit als ein Oversized Blazer. Zum Glück lässt sich dieser mit einfach jedem It-Piece kombinieren. Heißt: Man nehme einen coolen, etwas enger geschnittenen Overall und dazu einen Blazer mit bossy Shoulders. Für mehr Kontrast: Chunky Boots mit dazu passendem Shopper, den man für Laptop & Co halt so braucht, kombinieren. Das Ganze rundet ihr mit minimalistischen Accessoires ab. Et voilà! Und schon sichert ihr euch den Titel: Office Fashionista 😉