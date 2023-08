Ein Reddit-User erzählt von einer ungewöhnlichen Trennung, die er gerade durchmacht. Der Grund für den Break-up, nach sechs Jahren Beziehung? Eine simple Serviette.

Dabei steckt eigentlich viel mehr dahinter …

Paar trennt sich wegen einer Serviette

Auf den ersten Blick klingt die Geschichte eines anonymen Reddit-Users ziemlich unglaublich. „Ich war mit meiner Freundin, mit der ich sechs Jahre zusammen war, gerade beim Abendessen, als sie die Servietten bemerkte“. Darauf zu lesen waren aber nicht etwa die Telefonnummer einer anderen Frau oder sonstige Flirtversuche, sondern eine Sache, die die Beziehung der beiden ziemlich aus dem Gleichgewicht brachte und den Grund für die Trennung in ein anderes Licht stellte.

Denn auf der Serviette befand sich eine Werbung für mentale Gesundheit. Die Freundin des Mannes lenkte das Gespräch schließlich auf eine Paartherapie, die, wie sie meinte, ihnen und ihrer Beziehung guttun würde. „Ich habe ihr in diesem Punkt aber nicht zugestimmt“, teilt der User seine Ansichten in dem Thread „Well that sucks“. Die Folge: „Ein verrückter Streit und die Trennung direkt an unserem Tisch“.

Netz ist geteilter Meinung

Warum sich der User mit seiner Break-up-Story an die Öffentlichkeit wendet, ist wohl jener, dass er herausfinden möchte, ob die Trennung gerechtfertigt war. Doch so einfach ist das nicht. Denn wie bei so ziemlich jedem Thema gibt es mehrere Meinungen und zahlreiche gute Argumente für beide Seiten.

Viele User:innen gehen davon aus, dass es in der sechsjährigen Beziehung der beiden bereits andere Probleme gab, und der Servietten-Streit das Fass einfach nur zum Überlaufen gebracht hat. Darüber hüllt sich der „Redditor“ allerdings in Schweigen. Andere Nutzer:innen glauben, dass ihnen eine Paartherapie bestimmt geholfen hätte, wenn ihre Beziehung so zerbrechlich ist, dass bereits ein Streit über eine Serviette für eine Trennung sorgt.

Ein weiterer User merkt an, dass er es als Red Flag ansieht, wenn die Freundin des Mannes ihn auf der Stelle zu einer Entscheidung drängt. Die Antwort des Verfassers: „Das stimmt. Ich hätte nicht dazu gezwungen werden sollen, in diesem Moment eine Entscheidung zu fällen, ohne die Chance zu haben, darüber nachzudenken“.

„Paartherapie ist nicht nur sinnvoll, wenn bereits etwas zerstört ist“

Möglicherweise ist es der Reddit-Community mit ihren Kommentaren in dem Thread aber dennoch gelungen, den Single davon zu überzeugen, dass er sich künftig bestimmten Dingen gegenüber offener verhält. „Paartherapie ist nicht nur sinnvoll, wenn etwas in der Beziehung zerstört ist. Man kann damit auch dafür sorgen, dass es erst gar nicht dazu kommt“, so ein User.

Ein weiterer Nutzer, der zufälligerweise Paartherapeut ist, stimmt zu. „Du hast absolut recht. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Menschen zur Paartherapie gehen, obwohl es noch gar nicht so viele Probleme gibt, für die man Lösungen finden muss. Leider wird das für viele als allerletzte Option angesehen“. Abschließend teilt der Therapeut noch einen weisen Rat mit der Reddit-Community: „Ich denke, den ‚Jetzt ist der perfekte Moment, um eine Therapie zu starten‘-Moment gibt es nicht. Einer meiner Professoren hat immer gesagt: ‚Der beste Moment, um einen Baum zu pflanzen, war vor zehn Jahren. Der zweitbeste Moment ist jetzt“.