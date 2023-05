Eine Frau hat auf Reddit eine Frage gestellt, die für einen mächtigen Shitstorm gesorgt hat. Denn sie wollte wissen, ob sie ein teures Baby-Geschenk zurückverlangen kann, wenn ihre Freundin eine Fehlgeburt hatte. „Ich weiß, das klingt furchtbar“, schreibt sie in den Thread, dennoch wolle sie gerne die Meinung der Community hören.

Immerhin habe das Geschenk 400 Dollar gekostet, so die Frau.

Frau sorgt mit Reddit-Frage für heftigen Shitstorm

Auf Reddit schreiben sich die Menschen vollkommen anonym ihre seltsamsten Gedanken und schockierendsten Erlebnisse von der Seele. Eine Userin hat mit ihrer Frage jetzt aber für mächtig Wirbel gesorgt. Denn in dem Thread „Am I the Asshole“ fragt sie, ob es in Ordnung sei, wenn sie ihr Geschenk, das sie ihrer Freundin zur Baby Shower geschenkt hat, einfach wieder zurückverlangt, nachdem diese eine Fehlgeburt erlitten hat.

„Ich weiß, das klingt furchtbar und ich habe das Gefühl, dass es wirklich schrecklich ist, so etwas zu tun, aber ich brauche euren Rat“, schreibt die anonyme Userin in den Thread. Eine Freundin der Familie, Jen, sei zum zweiten Mal schwanger und habe aus diesem Grund eine Liste mit Dingen verschickt, die sie sich für die Baby-Party wünscht. Darunter seien laut der Userin unzählige sehr teure Produkte gewesen. „Ich persönlich habe mir damals gedacht, dass es wirklich seltsam ist. Denn eigentlich sollte sie all diese Dinge noch von ihrem ersten Kind haben“, so die Frau weiter.

Schlussendlich habe ihr Mann 400 Dollar für eines der Geschenke aus der Liste ausgegeben. „Ein paar Wochen später hatte Jen eine dramatische Fehlgeburt“, schildert die Userin. „Ich werde hier nicht ins Detail gehen, aber sie war am Boden zerstört und die Ursache für den Verlust ihres Babys bedeutet wahrscheinlich, dass sie nie wieder schwanger werden kann“.

„Sie zu fragen, ob sie uns das Geld zurückzahlt, ist wohl auch sehr grausam“

Immer wieder betont die Frau dabei, dass Jen zwar eine Freundin der Familie sei, sie jedoch nicht unbedingt eng mit ihr befreundet seien. Jetzt, einige Monate nach der Fehlgeburt, würden sie und ihr Mann sich eine Frage stellen: Was passiert jetzt mit dem teuren Baby-Geschenk? Denn es sei nichts, was sie für ihr älteres Kind nutzen könne. „Sie zu bitten, das Geschenk zurückzugeben, erscheint grausam. So, als würde man ihre Trauer noch schwerer machen“, ist sich die Userin bewusst. Dann fügt sie noch hinzu: „Außerdem ist die Rückgabefrist sowieso schon überschritten.“

Es sei unglaublich unsensibel, sie nach dem Geschenk zu fragen, „außerdem hat sie sich möglicherweise noch nicht entschieden“, schreibt die Frau weiter. „Sie zu fragen, ob sie uns das Geld zurückzahlt, ist wohl auch sehr grausam“, so die Einschätzung der Reddit-Userin. Dennoch befindet sie sich offenbar im Zwiespalt. „Mein Mann und ich sind zwar auch recht gute Verdiener, aber 400 Dollar für so ein Geschenk auszugeben, ist eben immer noch viel Geld. Es ist die eine Sache, wenn sie es ein paar Jahre nutzen kann und das Geld somit gut investiert wurde. Aber so wird es nur jahrelang in einer Schachtel auf ihrem Dachboden verstauben … genau hier stecken wir jetzt fest“, gibt sie zu.

„Wir könnten es zumindest jemand anderem schenken“

Im Idealfall könnten sie und ihr Mann das Geld für das Geschenk auf eine andere Art und Weise zurückbekommen, oder „wir könnten es zumindest jemand anderem schenken, der es brauchen kann“, schreibt die Frau. „Ich fühle mich schlecht, so etwas zu sagen, aber so fühle ich nun mal.“ Sie wisse, dass dies ein sehr sensibles Thema sei und möchte keinen Druck auf Jen ausüben. Deshalb brauche sie die Hilfe der Reddit-Community.

Der Thread ist mittlerweile viral gegangen. Die meisten Redit-User:innen sind sich auch vollkommen einig und versuchen der Frau klarzumachen, wieso sie auf gar keinen Fall nach dem Geschenk fragen soll. Mittlerweile haben sich die Antworten zu einem echten Shitstorm verwandelt.

Reddit-User sind sich einig: „Das ist ungeheuerlich“

Jemand kommentiert: „Das war ein Geschenk. Es sollte keine ‚Allgemeinen Geschäftsbedingungen‘ enthalten. Du hast es hergegeben und jetzt ist es weg“. Ein weiterer User schreibt: „Sie hat gerade ihr Baby und ihre Fruchtbarkeit verloren. Du solltest auf niemanden eintreten, der bereits am Boden liegt. Wenn sie so weit ist, dann wird sie euer Geschenk wahrscheinlich verkaufen und dieses Geld hoffentlich für etwas ausgeben, das ihr Freude bereitet. Ihr habt entschieden, so viel Geld für das Geschenk auszugeben. Vielleicht solltet ihr künftig weniger schenken, wenn ihr es im Nachhinein bereut. Aber fügt dieser Frau AUF KEINEN FALL noch mehr Schmerz zu, nur weil ihr euer Geld zurückhaben möchtet. Das ist ungeheuerlich.“

„Jen könnte es bereits gespendet haben. Sie könnte es an Freunde weitergegeben haben. Oder es einfach selbst als Andenken an ihr verlorenes Baby behalten. Jen könnte adoptieren. Das kannst du alles nicht wissen und es geht dich auch nichts an“, so die ehrlichen Worte eines weiteren Users. „Ich kann einfach nicht glauben, dass du dir darüber Gedanken machst, wenn jemand eine Fehlgeburt erlitten hat“, merkt jemand anderes an. „Ich konnte es nicht mal fertig lesen. Das ist so schrecklich, tu es einfach nicht“, so ein Nutzer.

Dafür hat sich die Frau schlussendlich entschieden

Nach all den Kommentaren, die die Frau davon abhalten wollen, das Geschenk zurückzufordern, hat sie nun eine Entscheidung getroffen. „Wir haben uns dafür entschieden, Jen nicht nach dem Geschenk zu fragen. Wir möchten nicht, dass sie sich noch schlechter fühlt, als sie es ohnehin schon tut“, so die Frau. Offenbar habe Jen in der Vergangenheit mehrmals betont, dass Adoption für sie nicht infrage käme. „Deshalb hoffe ich einfach nur, dass sie die Sache an jemanden spendet, der es brauchen kann“, so die Userin abschließend. Ob sie daraus gelernt hat? Scheinbar nicht wirklich …

Was sagt ihr zu dieser Debatte? Nach dem Geschenk zu fragen wäre einfach nur unsensibel und respektlos. Ich würde es zurückverlangen.

Quiz Maker – powered by Riddle