Fangirls aufgepasst, eure Zeit ist gekommen. Denn auch, wenn man euch in der Kindheit und Jugend vielleicht belächelt hat, dieser Sommer gehört euch!

Vergesst den Hot Girl Summer; wir rufen den Fangirl Summer aus!

Die Zeit der Fangirls ist gekommen

Fangirls hatten in unserer Jugend fälschlicherweise oft ein eher negatives Image. Das waren die kreischenden Mädels, die ihre gesamte Persönlichkeit nach einem Star, einem Film oder einem Buch orientiert haben und nichts – aber auch wirklich nichts – akzeptiert haben, was Kritik an diesem angehimmelten Objekt oder Menschen geähnelt hat. Doch das Image der Fangirls wandelt sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr und wir alle sehen: Fangirls haben ziemlich viel Macht und eine Gabe: sie sind nämlich die wenigen unter uns, die sich noch richtig für etwas begeistern können. Sie sehen nicht immer nur die negativen Seiten oder versuchen, mit Absicht etwas schlechtzureden. Ihnen geht es um den positiven Hype!

Und als Belohnung bekommen sie diesen Sommer wohl den Sommer ihres Lebens. Nein, das ist keine Übertreibung. Denn die Fangirls, die als Teenager Rom-Coms verschlungen haben, stundenlang über die Frage „Team Jacob oder Team Edward“ diskutiert haben und nach jedem noch so kleinen Herzschmerz erst einmal das Taylor Swift Album in Dauerschleife gehört haben, haben ziemlich intensive Wochen vor sich. Dem nach Kitsch trachtenden Herz wird in diesem Sommer nämlich so einiges geboten.

Fangen wir einmal bei den Dingen an, in die wir uns schon hineinsteigern können. Da wäre etwa das neue (alte) Taylor Swift Album „Speak Now (Taylors Version)“, das seit einigen Tagen unter den Fangirls schon für hitzige Diskussionen, Parallelen und Analysen sorgt. Über wen singt Taylor denn in den neuen Vault-Tracks? Sind sie und Taylor Lautner heute wirklich Freunde? Und wie zur Hölle schafft man es, Tickets für ihre Europa-Stadion-Tour 2024 zu bekommen? Bis diese Frage geklärt ist kann man sich noch ausreichend Konzertmitschnitte auf TikTok ansehen und sich von den anderen Fangirls ein paar Tipps für die unausweichliche Ticket-Warteschleife holen.

Speak Now is specifically for the girls who were The Taylor Swift Girl™ at school. — mj (taylor’s version) 🔔 (@mjdelarue13) July 5, 2023

Schwärmen wie damals

Und auch für die Cineasten-Fangirls gibt es in den kommenden Wochen einige Hypes, denen sie sich anschließen können. Der wohl größte ist wohl „Barbie“. Die Mischung aus Nostalgie zum Puppenspielen und dem XXL-Blockbuster sorgt dafür, dass wirklich jeder zumindest irgendeine Verbindung zum Thema finden kann. Und ganz nebenbei gibt es auch noch einige Top-Stars, die man auf der großen Leinwand anhimmeln kann. Apropos anhimmeln. Für alle (Ex)-Fangirls kommt mit der zweiten Staffel von „The Summer I Turned Pretty“ die klassische Rom-Com als Serie zurück. Und so wie wir einst über „Team Jacob oder Team Edward“ streiten konnten, geht es jetzt um „Jeremiah vs. Conrad“. Es ist also fast so wie damals (mal abgesehen davon, dass das Liebesdreieck 2023 deutlich weniger übernatürlich ist).

Ein bisschen fühlt sich 2023 also an wie 2010; aber mit einem großen Unterschied. Denn das Schöne an all diesen Sommer-Highlights ist, dass sie nicht nur im Mainstream sind, sondern international für Schlagzeilen, Aufregung und Freude sorgen. Rom-Coms werden nicht mehr belächelt, sondern als die Cash-Möglichkeit für Filmstudios gesehen, die sie nun einmal sind. Taylor Swift wird nicht mehr ausschließlich über ihre Beziehungen definiert, sondern von Kritiker:innen, Expert:innen und Fans als eine der einflussreichsten Stimmen der Musikindustrie akzeptiert.

Und wer heute noch Original „Twilight“-Merch hat ist kein weirdes Fangirl, sondern ein Sammler oder Trendsetter à la Olivia Rodrigo. Ganz im Sinne der Y2K-Nostalgie sind die cool, die sich noch an die prägenden Einflüsse von damals erinnern können – und noch cooler natürlich die, die damals schon Teil davon waren. Ein ziemlich heilendes Erlebnis für alle, die früher für ihre Begeisterungen belächelt wurden und das „Twilight“-Poster lieber versteckt im Schlafzimmer als Stolz im Schulspind aufgehängt haben.

Es ist Fangirl Summer

Auf TikTok gehen Teenager-Mädchen (und die, die es im Herzen immer noch sind) heute stattdessen mit ihren Vinyl-Sammlungen, Konzert-Outfits und Fangirl-Updates viral. Sie zeigen, wie schön es ist, noch so einen richtigen Hype und eine große Begeisterung zu empfinden. Die Zeit des Belächelns und Nicht-Ernst-Nehmens ist vorbei: dieser Sommer wird von den Fangirls bestimmt.

Unser Tipp ist deshalb ganz klar: Schnuppert doch mal in das Fangirl-Dasein hinein und gönnt euch einen richtigen Fangirl Summer. Wir sind uns sicher, ihr werdet die überschwängliche Euphorie lieben!

gossip girl and tvd being back on netflix…taylor releasing sntv…barbie coming out…the summer i turned pretty season 2 coming…red white and royal blue coming out…olivia and sabrina releasing new music…this is a summer for the girls and the girls only. — emaan / fati stan acc (@mujhemaardo) July 7, 2023

Übrigens: noch mehr über Fangirls und die Gründe, warum sie das Rückgrat der Popkultur sind, lest ihr in der aktuellen miss!