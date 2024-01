Halbzeit in Australien: der erste Star muss das Dschungelcamp verlassen. Außerdem muss Kim in ihrer Prüfung ins Innere einer Cobra vordringen, Mike und Leyla gehen bei einer nächtlichen Schatzsuche auf Tuchfühlung und die Raucher haben endlich ihre Zigaretten zurück!

Hier kommt das Dschungel-Update zu Tag 9!

Kims letzte Prüfung

Tag 9 beginnt gleich mal mit einer großen Herausforderung für Kim. Sie muss erneut zur Dschungelprüfung antreten – diesmal allerdings alleine. Aber immerhin: sie weiß, dass es das letzte Mal ist, dass sie um Sterne kämpfen muss. Denn ab der nächsten Folge wählen die Camper:innen selbst, wer ran darf.

Aber bis es so weit ist, wartet eine letzte Challenge auf Kim: sie muss in das Innere einer überdimensional großen Cobra krabbeln und elf Sterne sammeln. Dort warten neben Schlangen (die Kim besonders hasst), auch Ratten, Schleim und Tonnen an Tierinnereien auf sie. Man merkt: mittlerweile hat sie Prüfungserfahrung. Denn Kim überwindet ihre Angst, schreit nur ein paar Mal auf (und das mit gerade einmal einem Zehntel der Lautstärke von Leylas Geschrei) und sammelt so ganze sieben Sterne für die Gruppe.

Twitter wenn Kim tatsächlich abliefert und man sich gar nicht mehr beschweren kann #ibes pic.twitter.com/50C3ZXZ0g2 — Hannah (@Sunny28755815) January 27, 2024

Es knistert bei der Schatzsuche

Es hätte alles so schön sein können: Kim kommt mit sieben Sternen ins Camp, alle freuen sich und es gibt ein leckeres Abendessen. So war es auch. Bis ein Sturm im Camp aufzieht. Leyla und Mike verschwinden plötzlich in die Nacht und Kim bekommt Wind davon. Aufgebracht fragt sie alle Mitcamper:innen, wo die beiden sein könnten. Dann befürchtet sie das Schlimmste. Doch Anya kann sie beruhigen: Mike und Leyla seien bestimmt nur auf Schatzsuche.

Damit liegt sie goldrichtig. Mike und Leyla werden auf nächtliche Exkursion geschickt. Quasi auf das Übernachtungsdate beim „Bachelor“. Und wir wissen alle, was das bedeutet: Zeit, um auf Tuchfühlung zu gehen. Nur gut, dass bereits zwei Gläschen Alkohol bereit stehen, damit die beiden buchstäblich ihre Zungen lockern. Zuerst geht der Plan der „IBES“-Redaktion aber wohl nach hinten los. Denn auch, wenn Mike und Leyla ENDLICH ungestört miteinander reden können, dreht sich alles nur um ein Thema: Kim. Doch dann schafft Mike den Turn und schlägt die Flirt-Richtung ein. Leyla sei „Beziehungsmaterial“ gesteht er ihr. Bei einer Datingshow wäre sie außerdem sein „Perfect Match“ und sowieso sei sie mehr sein Typ, als Kim.

Ob wir es lieben würden, wenn zwischen Mike und Leyla gleich was läuft? #IBES pic.twitter.com/mB4buStJbn — kitty kate (@kathrinska) January 27, 2024

Der erste Star muss gehen

Was nach der Schatzsuche passiert ist, sehen wir aber wohl erst in der kommenden Folge. Denn jetzt wird es ernst: der erste Star muss das Camp verlassen. Wer hatte die wenigsten Anrufe und wer darf bleiben? Zwei Camperinnen müssen zittern: Sarah und Anya. Vor allem für Anya wäre der erste Exit eine Katastrophe. Im Dschungeltelefon erzählt sie, dass es schon ziemlich peinlich wäre als erste Person rausgewählt zu werden. Da hat sie wohl noch mal Glück gehabt – denn es trifft Sarah. Die Designerin muss ihre Sachen packen und den Dschungel verlassen.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 19.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.