Man arbeitet und arbeitet und wartet vergeblich auf Anerkennung. Auch eine Gehaltserhöhung bleibt meist in weiter Ferne. Für ein paar Sternzeichen läuft es beruflich in den kommenden Monaten aber so gut wie noch nie.

Diese Sternzeichen können sich bald über einen Karrieresprung freuen:

Steinbock

Die harte Arbeit zahlt sich endlich aus. Das ganze Jahr schon hast du dich komplett verausgabt und nur für deinen Job gelebt. Nach der Urlaubszeit bist du nicht nur perfekt erholt, sondern kannst endlich die Früchte deiner harten Arbeit ernten. Denn die nächsten Wochen und Monate halten zumindest Gehalts-technisch eine große Überraschung für dich bereit.

Wassermann

Der Wassermann sprüht meist nur so vor kreativen Ideen. Sie bleiben aber oft ohne Würdigung. Das ändert sich aber bald und das Sternzeichen darf sich beruflich endlich so entfalten, wie es das schon immer wollte. Dabei solltest du als Wassermann aber aufpassen, nicht auf die Feinheiten zu vergessen und deine Ideen auch tatsächlich bis zum Ende auszuführen.

Widder

Der Widder erlebt schon seit dem Frühjahr einen Karriere-Aufschwung. Selbstständige haben eine Geschäftsidee nach der anderen und Angestellte können ihren Kollegen zeigen, wo der Haken hängt. Diese Erfolgswelle reitet das Sternzeichen auch in nächster Zeit weiter. Als Widder bist du vor allem im Spätsommer extrem motiviert und fokussiert. Das zahlt sich aus und neue Chancen tun sich auf.

Skorpion

Die nächste Zeit wird es für dich mehrere Aha-Momente im Job geben. Selten hast du so genau gewusst, was du willst und wie du es bekommst. Du mutierst schon bald zum richtigen Arbeitstier. Eine Beförderung lässt deswegen auch nicht mehr lange auf sich warten.