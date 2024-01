Uh oh: Einige Sternzeichen sollten sich im kommenden Monat warm anziehen. Denn auf sie könnte im Februar 2024 eine Mega-Pechsträhne zukommen. Verschütteter Kaffee und verpasste Öffis sind da nur die kleinsten Probleme.

Auch persönliche Konflikte und Sinnkrisen stehen im Raum .

Fische

Im Februar läuft es für den Fisch alles andere als gut. Für das Sternzeichen gilt oft die Devise: Planung ist das halbe Leben! Doch genau hier macht ihm eine Mega-Pechsträhne den Strich durch die Rechnung. Denn so schön er sich dieses Jahr auch ausgemalt hat, leider muss der Fisch im kommenden Monat mit einigen Dingen rechnen, die ihn dahingehend zurückschlagen. Vielleicht sollte er diese durchaus unangenehme Situation aber auch einfach dazu nutzen, um seinem Vorsatz nachzugehen, etwas flexibler und spontaner zu werden. Denn am besten ist, das Tierkreiszeichen findet sich damit ab, dass einige geplante Vorhaben so nicht stattfinden können.

Stier

Der Stier hat keinen leichten Februar vor sich. Denn er ist gezwungen, sich mit einer Mega-Pechsträhne auseinanderzusetzen. Auch wenn es mit scheinbar harmlosen Dingen wie kaputten Elektrogeräten oder zerbrochenem Geschirr beginnt, kann sich das schnell in größere Konflikte ausbreiten. Denn die Laune des Sternzeichens sinkt dadurch immer tiefer und es reagiert ziemlich genervt auf alles, was in seinem Umfeld passiert. Das wiederum führt zu der Frage: Bin ich eigentlich noch zufrieden mit meinen Lebensentscheidungen? Das sollte der Stier unbedingt herausfinden – aber vielleicht erst im März.

Schütze

Dass es im Leben nicht immer rund läuft, muss der Schütze im Februar am eigenen Leib spüren. Denn es scheint, als wäre er vom Pech verfolgt. Das Sternzeichen kann sich schon mal drauf einstellen, dass so einiges nicht so funktionieren wird, wie es sich das vorstellt. Das reicht von Finanziellem bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen, was dazu führt, dass es zu großen Konflikten kommen kann. Damit der Schütze allerdings nichts sagt, was er später bereuen wird, sollte er ein paarmal tief durchatmen und sich immer wieder bewusst machen, dass es für alles eine Lösung gibt.