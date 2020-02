View this post on Instagram

In was für eine Zeit schlittern wir eigentlich Tag für Tag mehr? Wenn sich eine Frau auf Instagram mit Doktorurkunde präsentiert, bekommt sie weniger Likes, als wenn sie ein halbnacktes Bild postet, für dass man sich vor einigen Jahren noch geschämt hätte wenn es an die Öffentlichkeit gelangt wäre. Es gibt meines Wissens kaum erfolgreiche Influencer, die nicht ihre Kinder oder ihren Freund für Likes einsetzen, anstatt die individuellen Eigenschaften. Ist das nicht unendlich traurig? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir derzeit die schwächste Generation seit den 50er Jahren großziehen, wenn sich All das nicht wieder ändert. Früher haben die Frauen dafür gekämpft eigenständig wahrgenommen zu werden, die heutige Generation schreibt in ihre Instagram-Biografie "Wifey of". Dazu kommt, wie sich Frauen hier darstellen: kurze Röcke, hohe Schuhe, Tonnen Make-Up, riesig gespritzte Lippen. Eine Coco Chanel hat dafür gekämpft, dass Frauen sich kleiden wie Sie wollen. Wir machen alles rückgängig und kleiden uns wie es der Instagram Tonus vorgeschreibt. Heutzutage wünschen sich junge Menschen an allererster Stelle Youtuber zu werden, gefolgt von Darstellern auf anderen sozialen Medien. Berufe wie Ärztin oder Lehrer kommen in aktuellen Rankings fast nicht mal mehr vor. Eine Laura Müller wird berühmt und darf sogar am wohl wertigsten deutschen Format mittanzen, einzig und allein weil sie mit einem 30J. älteren Mann zusammen ist, sich nackig macht& als Teenager, alle Achtung, zumindest schon verstanden hat ihr Mobilfunkgerät zu bedienen, und selbstverständlich, hauptsächlich die App Instagram zu ihrem treuesten Begleiter zählen kann. Ich weiß nicht ob wir uns alle auf eine rosige Zukunft freuen können, wenn dieser Irrsinn doch längst zu unseren Standards geworden ist … 💔 teilt diesen Text wenn ihr wollt,.. markiert Profile, kommentiert.. jede kleine Veränderung, jedes junge Mädchen das aufwacht – HILFT!!!!!!!!