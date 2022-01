Unglaublich! Ein 10-jähriges Mädchen aus Russland verbringt eine ganze Nacht in Eiseskälte. Sie überlebte – und das nur dank eines streunenden Hundes.

Das Mädchen wollte nach der Schule streunende Hunde füttern, als sie von einem Schneesturm überrascht wurde.

Mädchen überlebt Schneesturm bei -11 Grad

Es ist der Albtraum aller Eltern. Die 10-jährige Vika aus Russland kehrt vor einigen Tagen nicht von der Schule zurück. Eine große Suchaktion wird gestartet. Polizei, Familie, Freunde und ein Haufen Freiwillige suchen überall nach dem Mädchen. Aber leider ohne Erfolg. Und es kommt noch schlimmer, die Nacht bricht ein und ein Schneesturm zieht auf. Die Temperatur sinkt auf minus 11 Grad Celsius! Die Suche geht weiter.

Es scheint fast jede Hoffnung verloren. Doch endlich, 18 Stunden nach der Vermisstmeldung, wird das kleine Mädchen tatsächlich gefunden! Aber was war geschehen? Und wie konnte Vika eine Nacht in eisiger Kälte überleben?

Kind kommt nach Schule nicht nach Hause

Weil Vika besonders tierlieb ist, legte sie laut Daily Mail auf dem Heimweg von ihrer Schule einen kleinen Zwischenstopp bei Straßenhunden ein. „Sie ging zu ihnen, um diese Hunde zu füttern“, sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung. Dann sei sie aber von dem Unwetter überrascht worden.

Daraufhin legte sich das Mädchen mit einem streuenden Hund auf eine Matratze für heimatlose Hunde unter einen Balkon. Um sich zu wärmen, kuschelte sie sich ganz fest an „einen flauschigen Hund“. So verharrte die 10-Jährige die ganze Nacht. Ganze 18 Stunden, nachdem Vika von der Schule nach Hause gegangen war wurde sie dann endlich gefunden.

Hund rettet ihr das Leben

Am frühen Morgen kurz nach 8 Uhr entdeckte einer der Freiwilligen die kleine Vika in einer Hundehütte auf einem Hinterhof. Dieser lag nur etwa 500 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Laut der Nachrichtenagentur soll der Helfer ein „erstarrtes Mädchen in einer Umarmung mit einem Hund“ vorgefunden haben.

Das Mädchen wurde sofort ins Spital gebracht, wo Ärzte leichte Erfrierungen feststellten. Sie war aber wohlauf und durfte laut Daily Mail noch am selben Tag wieder nach Hause. Fest steht: Der Vierbeiner rettete ihr das Leben. Der flauschige Hund soll nun sogar geehrt werden. Allerdings fehlt von dem Tier noch jede Spur. Nun beginnt also sie nächste Suchaktion…