Aus Alt mach Neu: DIY-Ideen und Upcycling-Techniken, die alte Kleidung aufpeppen, liegen derzeit total im Trend. Wie du dein Lieblingsteil am besten in einer neuen Farbe erstrahlen lassen kannst, verraten wir dir hier.

Deine alten Kleidungsstücke sind dir zu langweilig? So bringst du Farbe ins Spiel!

Wir erklären dir, wie einfach das Färben geht!

Wir sind an einem Punkt der Übersättigung (Stichwort: Fast Fashion) angekommen, der uns zum Nachdenken bringt. Muss man wirklich so viele neue Kleidung kaufen? Nein! Denn oft wird uns ein Teil einfach nur zu langweilig. Und das, obwohl Schnitt und Form eigentlich perfekt passen. Wie wäre es dann, wenn du deinem Lieblingsteil einfach eine neue Farbe verleihst? Kleidung färben ist einfacher, als du denkst. In jedem Drogeriemarkt findest du Textilfarben, oder du bestellst sie dir online. Überzeugt? Aber step by step, denn nicht alle Stoffe lassen sich überhaupt färben.

Welche Stoffe lassen sich färben?

Zuallererst ist es wichtig, dass das Kleidungsstück nicht zu dunkel ist. Bevor es aber ans eigentliche Färben geht, musst du auf dem Etikett nachschauen, aus welchen Fasern das Teil besteht. Denn das Material ist beim Färben essenziell.

Bestens geeignet sind:

Baumwolle

Denim

Leinen

Jute

Canvas

Viskose

Flachs

Diese Stoffe können mit Naturfarben oder spezieller Textilfarbe gefärbt werden:

Seide

Wolle

Diese Fasern sind nicht zum Färben geeignet:

Polyester

Polyacryl

Polyamid

Nylon

Lycra

Elastan

Goretex

Färben in der Waschmaschine

Gleich vorweg: Das Färben in der Maschine schadet deiner Waschmaschine nicht! Kleidung in der Maschine zu färben geht einfach und schnell. Jedoch solltest du auch einige Dinge dabei beachten! So geht’s:

Die Teile, die du färben willst, sollten sauber sein.

sein. Lies die Beschreibung ! Auf jeder Textilfarbe befindet sich auch eine genaue Anleitung.

! Auf jeder Textilfarbe befindet sich auch eine genaue Anleitung. Die Waschmaschine solltest nur bis zur Hälfte befüllen .

. Leg die Sachen locker in die Waschmaschine und gib den Beutel mit der Farbe und gegebenenfalls dem Farbfixierer in die Waschtrommel.

und gegebenenfalls dem in die Waschtrommel. Keine Kurzwäsche ! Am besten das Buntwäsche-Programm der Waschmaschine nutzen.

! Am besten das Buntwäsche-Programm der Waschmaschine nutzen. Nach dem Färbewaschgang , den Farbbeutel aus der Waschtrommel nehmen und die Sachen erneut bei 40 Grad waschen.

, den Farbbeutel aus der Waschtrommel nehmen und die Sachen waschen. Aus der Waschmaschine nehmen und zum Trocknen aufhängen – et Voilá!

Allerdings musst du dich bei dieser Methode des Färbens komplett auf das Ergebnis auf der Packung verlassen. Denn die Farbintensität lässt sich in der Waschmaschine nicht verändern.

Färben in der Schüssel

Kleidung per Hand zu färben ist ein bisschen aufwendiger als in der Waschmaschine. Der Vorteil beim Färben mit der Hand ist aber das hohe Maß an Kontrolle: Durch das Anpassen der Einwirkzeit kannst du die Intensität der Farbe selbst bestimmen. So funktioniert’s:

Mindestens 5 Liter warmes Wasser in eine Schüssel geben.

geben. Die Farbe in dem Wasser auflösen .

. Den sauberen (!) Stoff eine Schüssel aus Glas oder Plastik geben und gut einweichen.

geben und gut einweichen. Mindestens eine Stunde in der Farbe liegen lassen, ab und zu umrühren .

liegen lassen, ab und zu . Danach das Kleidungsstück bei 40 Grad nachwaschen – FERTIG!

Aber Achtung: Denk unbedingt an passende Schutzausrüstung und Handschuhe, um dich und deine ganze Umgebung nicht gleich mit zu färben. Anssonsten steht dem Färbe-Spaß nichts entgegen! Viel Spaß mit deinem neuen (alten) It-Peace!