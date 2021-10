Umarmungen gehören zu den häufigsten nonverbalen Gesten. Umso interessanter sind deswegen die Ergebnisse einer Studie der Ruhr-Universität Bochum. Dabei untersuchten Biopsychologen, wie unsere Emotionen die Art, wie wir uns umarmen, beeinflussen.

Im Rahmen der Studie wurden mehr als 2.500 Umarmungen von Menschen mit positiven, negativen und neutralen Gefühlen ausgewertet. Die Ergebnisse sind mehr als spannend!

Umarmungs-Studie am Flughafen

Da sich kein Ort besser eignet, um positive und negative Gefühle zu beobachten, als der Flughafen, beobachteten die Wissenschaftler 2.000 umarmende Berührungen an einem Ankunfts- und Abflugsterminal internationaler Flüge auf einem deutschen Flughafen. Die Forscher gingen davon aus, dass bei der Ankunft Wiedersehensfreude und beim Abflug Angst und Abschiedstrauer verspürt wird.

Um neutrale Umarmungen zu beobachten und auswerten zu können, schauten sich die Wissenschaftler YouTube-Videos an. Dort fanden sie nämlich Videoclips von Menschen, die Fremde auf der Straße mit verbundenen Augen umarmen. Insgesamt 500 Umarmungen wurden so ausgewertet.

Außerdem ließen die Forscher weitere 120 Studienteilnehmer Schaufensterpuppen umarmen, um den Einfluss von Händigkeit – also ob man Rechts- oder Linkshänder ist, genauer zu untersuchen.

Rechte Seite bei Umarmungen beliebter

Die Biopsychologen der Ruhr-Universität Bochum fanden heraus, dass die meisten in neutralen Situationen eher eine rechtsseitige Umarmung, also eine Umarmung, bei der die rechte Hand über die linke Schulter des anderen gelegt wird, bevorzugen.

Befinden wir uns in positiven oder auch in unschönen Situationen, dann umarmen wir uns stattdessen lieber linksseitig, so das Ergebnis der Studie. Die Forscher führen das auf den Einfluss der rechten Gehirnhälfte zurück. Diese ist nämlich für unsere Emotionen zuständig und steuert unsere linke Körperhälfte. Deswegen legen wir die linke Hand auf die Schulter unseres Gegenübers, wenn wir uns in emotionalen Situationen umarmen.

Als die Wissenschaftler die Teilnehmer der Studie eine Schaufensterpuppe umarmen ließen, machten sie die Erfahrung, dass Rechtshänder eher dazu tendieren, auch rechtsseitig zu umarmen, als Linkshänder. Zuvor hatten sich die Probanden dafür entweder positive, negative oder neutrale Kurzgeschichten angehört.

Männer-Umarmungen häufig links

Besonders spannend seien laut Forscher die Umarmungen zwischen Männern. Dabei entdeckten die Wissenschaftler nämlich auch in neutralen Situationen eine vermehrte Linksorientierung – ein Verhalten, das laut Studienergebnissen eigentlich eher auf emotionale Verbindungen hindeutet. Die Forscher gehen deshalb davon aus, dass viele Männer Umarmungen zwischen zwei Männern eher als negativ empfinden. Dementsprechend werde wegen dieser negativen Emotionen ebenfalls die rechte Gehirnhälfte aktiv und Umarmungen finden dann eher linksseitig statt.