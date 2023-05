Manchmal tut es gut, ein bisschen Drive und Abwechslung in die eingeschlafene Libido zu bringen. Und: es gibt eine Lösung, bei der du weder Kosten noch Mühen scheuen brauchst. Denn kleine Schätze in Form von Kristallen können deinem Sexleben wieder ordentlich einheizen.

Du willst deine Erotik steigern oder emotionale Blockaden lösen? Diese Kristalle helfen dir dabei.

6 Kristalle für mehr Sexualität, Leidenschaft und Intimität

Dein Bock auf Sex ist in etwa so stark wie dein Bedürfnis den Keller auszusortieren? We feel you! Auch wir hatten den Eindruck, unsere Libido hat den Frühlingsbeginn verschlafen. Doch dann haben wir die Macht der Kristalle für uns entdeckt. Nein, etwa nicht, um diese in diverse Körperöffnungen zu stecken. Wir meinen das schon ganz esoterisch und setzen auf die magische Kraft dieser bunten Steine, um unser blockiertes Sakralchakra im Beckenbereich zu öffnen. Energieheilern zufolge soll ihre pure Anwesenheit ein schnarchendes Babykätzchen in ein wildes, horny Raubtier verwandeln und – wird zumindest behauptet – sogar Problem wie Unfruchtbarkeit oder Impotenz bekämpfen. Wir schätzen mal, du bist jetzt ganz Ohr 😉.

Dank TikTok wurden die Retro-Teile wieder ins Jahr 2023 katapultiert. Ob als Kette um den Hals oder im Wasserkrug – immer mehr User:innen wollen von den positiven Energien der Steinchen profitieren. Kristalle werden schon seit Tausenden von Jahren als Schmuck und für Heilzwecke und Achtung: als Aphrodisiaka verwendet. Dabei hat jeder Kristall seine eigenen „heilenden“ Eigenschaften, die er durch ein kraftvolles Energie-Informationsfeld aussendet. Mit dieser Energie brauchst du dich nur verbinden und sie deinen Bedürfnissen entsprechend zunutze machen. Alles, was du dazu benötigst, ist ein offenes Mindset. Also no judging bevor du dem ganzen nicht eine ehrliche Chance gegeben hast. Damit die wertvollen Sexhelfer auf ihrem Level bleiben, solltest du sie übrigens einmal die Woche unter Wasser reinigen. Nach jeder Reinigung lässt du die Kristalle 30 Minuten im Sonnenlicht trocknen und so wiederaufladen.

1. Citrin lässt dich begehrenswert fühlen

Der warme Kristall Citrin bestärkt das Selbstvertrauen und lässt dich begehrenswerter fühlen. Er schenkt dir aber auch innere Ruhe und Gelassenheit. Mit diesem Kristall hast du also die Klarheit und den Mut nach dem zu fragen, was du schon lange begehrst. Einem erfüllten Sexleben steht also nichts mehr im Wege. Platziere den Stein auf deinem Beckenboden und verbinde ihn direkt mit dem Sakralchakra, deinem Energiezentrum für Erotik und Intimität. Visualisiere dabei gerne das Vergnügen, dass du in die Realität umsetzen möchtest.

2. Karneol zur Aktivierung

Du willst deine Lust auf Sex steigern oder der Standhaftigkeit deines Partners auf die Sprünge helfen? Dann check dir den leuchtend roten oder orangen Karneol. Dieser dient zur Aktivierung des Sakralchakras und ist damit ausgezeichnet bei sexuellen Funktionsstörungen. Er bringt Vitalität und sexuelle Energie und verschafft damit deinem Sexleben mehr Freude und Erfüllung. Damit die Energie des Kristalls deine Aura durchdringen kann, trage ihn als Schmuck, oder in der Hosentasche nah an deinem Körper. Oder lege in unters Kissen deines Partners.

3. Shiva Lingam für den freien Fluss

Der Shiva Lingam vereint männliche und weibliche Energien in sich. Der heilige Stein aus Indien unterstützt den freien Fluss deiner sexuellen Energien. Er hilft dir auch sämtliche Blockaden und Hemmungen zu lösen. Auch bei erektiler Dysfunktion oder Unfruchtbarkeit kann der kraftvolle Stein zum Einsatz kommen. Platziere ihn in deinem Schlafzimmer oder halte ihn vor dem geplanten Bettabenteuer in deiner Hand und lege den Fokus auf seine kraftvolle Energie.

4. Goldstein bringt Lebensfreude und Dynamik

Du fühlst dich lethargisch oder deprimiert? Dann ist der Goldstein der richtige Kristall für dich. Er bringt dir Freude und Leichtigkeit und hilft dabei, negative Erfahrungen im Zusammenhang mit Sex loszulassen. Die tägliche Meditation mit dem Goldstein ist eine hervorragende Möglichkeit, um deine Sinnlichkeit zu wecken. Halte ihn in deinen Händen und konzentriere dich auf dein Sakralchakra im Unterbauch. Visualisiere, wie dich der Stein mit energetischer Lust versorgt und regeneriert.

5. Roter Jaspis für weniger Hemmungen

Roter Jaspis stimuliert deine sexuellen Energien, beseitigt dabei Energieblockaden und lässt damit sämtliche Hemmungen fallen. Er regt die Sexualorgane an und verschafft dir sexuelle Erfahrungen, ohne dabei in Schamesröte zu kommen. Also wann immer du den Mut brauchst, deine heißesten Fantasien wahr werden zu lassen, tragen den Stein in deiner Nähe. Der wunderschöne rote Kristall eignet sich wunderbar als Schmuckstück. Lege ihn auch gerne auf dein Becken, um den Bereich mit Energie zu erfüllen. In der Hosentasche getragen platzierst du ihn nah bei deinem Geschlechtsorgan.

6. Rosenquarz für dein Herzchakra

Rosenquarz regt dein Herzchakra an und hält es in Balance. Damit gibt er dir und deinem Partner die Chance, auch unter Druck und bei Konflikten ruhig zu bleiben. Der Rosenquarz kann nicht nur Spannungen abbauen, sondern auch deine Selbstliebe fördern. Das verschafft deiner Partnerschaft und deinem Sexleben auch ganz neuen Raum für erotische Spiele. Den Kristall gibt es übrigens auch in Form eines Vergnügungsstabes oder Yoni-Eis. An dieser Stelle bist du nun doch dazu eingeladen, den Kristall in deine erotischen Rituale einzubauen. Es gibt aber auch tollen Rosenquarz-Schmuck, der deiner Aura im Nu Sinnlichkeit verleiht.