Bei der Verleihung der LGBTQIA+ Miss-Wahl der Miss Gay Mato Grosso in Brasilien kam es zu einem ziemlich spektakulären Finale. Denn als die Gewinnerin gekürt wird, ärgert sich ein Ehemann so sehr, dass er die Bühne stürmt – und sich die Krone schnappt.

Das Video von dem Moment geht gerade viral.

Miss-Wahl: Ehemann stürmt bei Finale die Bühne

Schlechte Verlierer:innen gibt es wohl bei jedem großen Event. Dass diese auch gerne einmal die Bühne stürmen, wissen wir alle wohl spätestens seitdem Kanye West Taylor Swift den VMA 2009 nicht gönnen wollte, die Bühne stürmte und einen Monolog über die Brillanz von Beyoncé hielt. Aber nicht nur Popstars neigen offenbar zu dramatischen Bühnenauftritten. Das zeigt jetzt die Verleihung der Miss Gay Mato Grosso in Brasilien. Denn beim Finale der LGBTQIA+Miss-Wahl traten Nathally Becker und Emanuelly Belini gegeneinander an. Als Nathally dann gegen Emanuelly verliert, ist die Enttäuschung groß.

Und zwar vor allem bei Nathallys Ehemann. Denn wie ein Video von dem Event zeigt, ist dieser so ganz und gar nicht einverstanden mit der Entscheidung und beschließt, gegen den Sieg zu protestieren. Er stürmt deshalb die Bühne des Events und nimmt die Krone ins Visier. Ja, auch uns erinnert dieser Moment stark an das dramatische Finale von „Miss Undercover“, in dem sich Sandra Bullock die Krone schnappt – nur, dass der Ehemann in diesem Fall kein verdeckter Ermittler ist, sondern einfach ein richtig mieser Verlierer.

Er stürzt sich nämlich auf die Krone und wirft diese zornig zu Boden. Dann hebt er sie wieder auf und wirft sie erneut hinunter. Die Krone zerbricht daraufhin; und wie Videos vom Event zeigen, lässt sich der Mann einfach nicht beruhigen. Seine Eskapade kann erst gestoppt werden, als Security-Mitarbeiter ihn schnappen und von der Bühne bringen.

Krone wird zerstört

Der Ehemann selbst, der nicht weiter identifiziert wurde, äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall. Doch die Veranstalter der Miss-Wahl wollen eines klarstellen: der Sieg war gerechtfertigt; auch wenn der Mann das offensichtlich nicht akzeptieren wollte!

„Wir bestätigen die Entscheidung der Jury der Miss-Wahl und haben Verständnis für die gewählte Miss sowie [Becker], da sie nicht für das verrückte Verhalten Dritter verantwortlich ist“, heißt es in einem Statement von Koordinator Malone Haenisch. „Wir verurteilen aufs Schärfste den Vorfall, der sich bei der Krönung der gewählten Miss ereignete, als der Partner der zweitplatzierten Miss Cuiabá die Bühne stürmte und die Krone aggressiv zerstörte.“

Nach dem Vorfall wurde übrigens das Rechtsteam der Veranstaltung informiert, „die notwendigen rechtlichen Maßnahmen“ sollen demnach ergriffen werden.