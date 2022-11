Eine Influencerin aus Kanada hat mit einem Video auf TikTok für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. In dem Clip beschwert sich die 19-Jährige darüber, nicht arbeiten zu wollen. Schließlich sei sie dafür viel zu hübsch.

Die Reaktionen ihrer Follower fielen aber alles andere als positiv aus.

Influencerin will nicht arbeiten, weil sie zu hübsch ist

Über 80.000 Personen folgen Lucy Welcher, die sich auf TikTok @luluhasfun nennt. Die 19-jährige Kanadierin postet regelmäßig Videos aus ihrem Auto, in denen sie sich schminkt, neue Produkte zeigt oder über Themen spricht, die ihr am Herzen liegen. Kürzlich teilte die Influencerin einen Clip mit dem Titel „Nicht mein Ding“ in dem sie sich darüber ärgert, jeden Tag arbeiten zu müssen. Mittlerweile hat sie das TikTok-Video allerdings wieder gelöscht, da die Reaktionen darauf nicht sonderlich positiv waren. Doch mehrere Medien, wie etwa die Daily Mail, schildern den Inhalt des Clips.

„Ich möchte nicht für den Rest meines Lebens arbeiten“, so Lucy und verdreht dabei die Augen. „Sieht es so aus, als ob ich die nächsten 60 Jahre jeden verdammten Tag um 6 Uhr morgens aufstehen will?“, fragt sich die 19-Jährige und gibt sich selbst eine Antwort: „Nein – dafür bin ich zu hübsch!“

Gut, in gewisser Weise ist das auch relatable. Immerhin kann es tatsächlich sehr mühsam sein, jeden Morgen super früh aufzustehen, den Rest des Tages beim Job zu verbringen und anschließend einen winzigen Zeitrahmen für Haushalt, Freizeit, etc. zu haben. Doch die Begründung, „zu hübsch zum Arbeiten zu sein“, ist vielen verständlicherweise ein großer Dorn im Auge.

Shitstorm nach Video

Es dauerte nicht lange, bis das Video mit negativen Kommentaren überflutet war. „Wie wäre es, wenn du versuchen würdest, eine Erwachsene zu sein, anstatt eine privilegierte Prinzessin, die erwartet, dass ihr das Leben übergeben wird?“, schreibt etwa ein verärgerter Follower. Jemand anderes kommentiert: „Ich hasse es, dir das zu sagen, Girl, aber die Welt dreht sich NICHT um dich“.

Die meisten fragten sich, ob Lucy ihre Aussage ernst meine. Irgendwann wurde es der Influencerin wohl zu viel und sie reagierte darauf. Es sei nur ein Scherz gewesen, verteidigte sich die Influencerin.

Ihren Job dürfte sich demnach noch haben. Denn kurze Zeit später postete sie ein neues Video, das sie ebenfalls in ihrem Auto zeigte. Dabei erzählte sie ihren Followern, sie sähe aus „wie der Tod“. Dann schminkte sie sich vor laufender Kamera, klang dabei aber nicht sonderlich fröhlich …