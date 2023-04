Big News aus Italien. Für Frauen in jeder Altersgruppe ist die Antibabypille künftig kostenlos erhältlich. Das beschloss nun die italienischen Arzneimittelagentur.

Mit der Gratis-Abgabe will man insbesondere Frauen ansprechen, die das Verhütungsmittel aus Kostengründen nicht nutzen.

Antibabypille wird in Italien für alle Frauen kostenlos

Wer in der Vergangenheit schon mal die Antibabypille genutzt hat oder sie derzeit als Verhütungsmittel verwendet, weiß: Die regelmäßige Einnahme kann die Geldbörse ordentlich belasten. In Italien kommt man den Nutzerinnen nun finanziell entgegen. Denn dort ist das hormonelle Verhütungsmittel künftig für alle Frauen kostenlos erhältlich.

Der Beschluss kam von der italienischen Arzneibehörde „AIFA“. Allerdings ist nicht jede Antibabypille ab dann kostenlos erhältlich. Gratis zu Verfügung gestellt werden die jeweils günstigsten Pillen der verschiedenen Generationen. Schätzungen zufolge soll das Vorhaben rund 140 Millionen Euro pro Jahr kosten.

Pille oft zu teuer

Laut der Präsidentin des Expertengremiums, Giovanna Scroccaro, sollen durch diesen Schritt insbesondere Frauen angesprochen werden, die auf diese Art der Verhütung bisher aus Kostengründen verzichtet haben. „Dies ist eine wichtige Entscheidung, die es uns ermöglicht, die Zielgruppe der Frauen zu erweitern, die heute vielleicht die Kosten für diese Verhütungsmittel als zu hoch ansehen und sie deshalb nicht nutzen„, so Scroccaro in einem Interview mit dem Gesundheitsportal Quotidiano Sanità. Der Gebrauch der Antibabypille sei in Italien im Vergleich zu anderen EU-Ländern schon immer gering gewesen. Dies könne sich nun ändern.

Kostenlose HIV-Vorbeugung

Ebenfalls kostenlos soll künftig die Präexpositions-Prophylaxe gegen eine HIV-Infektion sein. Dabei handelt es sich um Medikamente, die normalerweise in der Behandlung von HIV-Infektionen verwendet werden, die aber auch vorbeugend vor der Ansteckung mit dem Virus schützen können. Sie können für Menschen sinnvoll sein, die ein hohes Risiko für eine HIV-Infektion haben.