Heute ist der internationale Earth Day. An diesem Tag rufen wir uns in Erinnerung, warum Klima- und Umweltschutz so wichtig für das Leben auf unserem Planeten ist. Der Tag der Erde steht 2023 das zweite Jahr in Folge unter dem Motto: „Invest In Our Planet“

Der Earth Day wird jedes Jahr von unzähligen Organisationen und Veranstaltern genutzt, um über Umweltverschmutzung und Klimawandel aufzuklären und einen nachhaltigeren Lebensstil zu schaffen.

Earth Day: Seit über 50 Jahren feiern wir den Tag der Erde

Heute (22. April) ist der internationale Tag der Erde. Dieser Tag wurde im Jahr 1969 ins Leben gerufen, um unsere Wertschätzung für den Planeten zu feiern. Ursprünglich sollte der Earth Day am 21. März stattfinden, denn an diesem Tag beginnt der Frühling auf der Nordhalbkugel. Allerdings wurde dieser „erste Entwurf“ wieder verworfen und im Jahr 1970 wurde erstmals der Earth Day am 22. April in den USA gefeiert. An diesem Tag soll vor allem auf die Umweltverschmutzung hingewiesen werden und, dass wir unser Konsumverhalten hinterfragen sollten.

Inzwischen wird dieser Tag aber nicht nur in den USA, sondern fast auf der ganzen Welt gefeiert. Seit 1990 erinnern 175 Länder weltweit am 22. April, wie wichtig es ist, auf unseren Planeten aufzupassen. Seitdem gilt er als internationaler Tag der Erde und wird von vielen Organisationen, NGOs und Veranstaltern als Anlass genommen, um auf Umweltschutz, Konsum und Erderwärmung hinzuweisen.

Fun Fact: Die Evangelisch-Lutherische Kirche in den USA hat den Tag der Erde sogar als kirchlichen Feiertag eingetragen. Am 22. April feiern sie die Schöpfung der Erde und die Entstehungsgeschichte.

Leitmotiv: „Invest in Our Planet!“

Der internationale Tag der Erde steht in jedem Jahr unter einem bestimmten Motto. Wie bereits im vergangenen Jahr lautet das Leitmotiv des Earth Days auch 2023 wieder: „Invest In Our Planet“ – Ein Aufruf, sich einen nachhaltigeren Lebensstil anzueignen und besser auf unseren Planeten aufzupassen. Konkret richtet sich das Motto vor allem aber auch an unser Konsumverhalten hinsichtlich Kleidung. Einmal mehr sollen wir heute bewusst darüber nachdenken, wie nachhaltig wir konsumieren und über unseren Umgang mit Kleidung nachdenken. Doch nicht nur Einzelpersonen, sondern vor allem auch große Unternehmen sollen zum Umdenken bewegt werden, um unseren Lebensstil und damit unsere Erde und unser Klima nachhaltig zu verbessern oder besser gesagt zu retten.

Der internationale Earth Day wird jedes Jahr von der gleichnamigen Organisation TheEarthDayNetwork genutzt, um bei Veranstaltungen über Klimaschutz, Umweltverschmutzung und einen nachhaltigen Lebensstil aufzuklären. Mit einem dreitägigen Event zelebrieren die Veranstalter den Tag der Erde und fokussieren sich heuer dabei vor allem auf „slow fashion“ – ein Begriff, der langlebige Mode und nachhaltige Materialien meint, die schnelle Trends und „fast fashion“ ersetzen soll.

Die main Message der Veranstalter: „Investiere in unseren Planeten. Es ist das einzige Zuhause, das wir haben. Wir brauchen alle, solange noch Zeit ist.“