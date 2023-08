Das einstige Supermodel Linda Evangelista ist zurück! Nach einer missglückten Beauty-OP, bei der ihr Gesicht „brutal entstellt wurde“, wie sie erzählte, ist die 58-Jährige jetzt wieder auf dem Cover einer Zeitschrift. Dazu spricht sie erstmals offen darüber, wie sie zu Schönheitseingriffen steht.

„Ich möchte alt werden“, so Evangelista.

Linda Evangelista nach Beauty-Panne „dauerhaft deformiert“

Lange Zeit hat sich das einstige Supermodel der 90er, Linda Evangelista, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und das aus einem bestimmten Grund, wie die Welt erst viel später erfuhr. Denn Linda ließ einen Beautyeingriff durchführen, bei dem die Anzahl der Fettzellen im Körper reduziert werden sollten. Doch dabei erlitt Evangelista die seltene Nebenwirkung Paradoxe Adipose Hyperplasie (PAH).

Dadurch haben sich die Fettzellen nicht reduziert, sondern vermehrt und ließen Evangelista „dauerhaft deformiert“ und „brutal entstellt“ zurück. Sie sei „nicht wiedererkennbar“, schilderte sie damals in einem Instagram-Post. Dann wagte sie sich langsam wieder zurück in die Öffentlichkeit. 2022 modelte sie für Fendi am Laufsteg – jetzt folgt ihr erstes Cover.

Model zurück am Cover

Denn die September-Ausgaben der britischen sowie amerikanischen Vogue zeigen Linda Evangelista gemeinsam mit ihren Model-Kolleginnen Cindy Crawford, Naomi Campbell und Christy Turlington. „Die größten aller Zeiten“, lautet das Cover-Motto.

Im Interview spricht Evangelista unter anderem über ihre Einstellung zum Altern und weitere Beauty-Eingriffe. „Ich möchte Falten – trotzdem lasse ich meine Stirn botoxen also bin ich eine Heuchlerin“, scherzt sie. Dann stellt sie aber klar: „Ich möchte alt werden“.

„Das, was wir alle sehen wollen“

Fans zeigen sich begeistert über das Comeback von Linda. Eine Userin schreibt: „Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die mit jeder Haarlänge und jedem Haarschnitt so fantastisch aussieht, wie Miss Linda Evangelista“. Eine weitere Userin schwärmt: „[Sie] ist zweifellos eine der schönsten und am meisten fotografierten Frauen der Welt, es ist wunderbar, ihr wunderschönes Lächeln und ihr zurückgekehrtes Selbstvertrauen zu sehen“.

„Die Königin der Laufstege und Vogue Cover ist zurück“, zeigt sich ein anderer Fan erfreut. „Das ist das, was wir alle sehen wollen“, kommentiert ein anderer Follower. „Du bist so schön, du siehst absolut unglaublich aus“, stellt noch jemand anderes klar. Ob Linda ab sofort noch weitere Model-Jobs annehmen wird und ihren Fans damit einen großen Wunsch erfüllt, bleibt abzuwarten.