Es gibt Menschen, die können einfach jeden um den Finger wickeln und bekommen im Handumdrehen das, was sie wollen. Einige Sternzeichen schaffen das sogar nur durch ihre Blicke.

Wenn man nicht widerstehen kann, sollte man besser wegsehen …

Löwe

Der Löwe weiß meistens genau, was er will und auch, was er dafür tun muss. Dafür muss er sich oft nicht mal sonderlich anstrengen. Manchmal genügen einfach nur seine intensive Blicke, mit denen er sein Gegenüber dazu bringt, ihm aus der Hand zu fressen. Diesen Vorteil weiß das Sternzeichen auch gezielt einzusetzen. Allerdings passiert es dem Löwen oft auch, dass die Person, die er mit seinen Augen förmlich auszieht, nicht mehr abzuwimmeln ist. Gebrochene Herzen sind hier leider vorprogrammiert!

Zwilling

Der Zwilling geht mit einer selbstsicheren Entschlossenheit durchs Leben. Personen, die mit ihm zu tun haben, merken meist schon an seiner Aura, dass kein Weg an ihm vorbei führt. Dazu kommt: das Sternzeichen weiß, wie es seine Blicke einsetzen kann, um andere zu bestimmten Dingen zu bringen. Das hat ihm bisher nur Vorteile verschafft. Doch der Zwilling sollte aufpassen, denn irgendwann kommt der Punkt, an dem diese Masche nicht mehr funktioniert und das Kartenhaus in Sekundenschnelle in sich zusammenbricht.

Skorpion

Leidenschaft ist der zweite Vorname des Skorpions. Das spiegelt sich auch in seinen Augen wider. Wenn er sein Gegenüber direkt ansieht, dann blickt die andere Person in seine Seele und ist daher bereit dazu, alles zu tun, was er von ihr verlangt. Mit dieser Power sollte das Sternzeichen aber äußerst vorsichtig umgehen, denn es kann schnell zu verletzten Gefühlen führen, wenn die Person seine Vorgehensweise erstmal durchschaut hat. Außerdem macht es doch auf Dauer auch keinen Spaß, immer mühelos alles zu bekommen, wonach einem gerade so ist, oder?